Hantavírus: infecção pode provocar impactos além do sistema respiratório

Atenção sobre o hantavírus cresce após novos episódios da doença MGARCIA_CREATIVE / Shutterstock | Portal EdiCase

O hantavírus voltou a despertar atenção após episódios recentes ampliarem as discussões sobre os riscos associados à doença e sua possível evolução. Embora a transmissão continue ligada principalmente ao contato com partículas contaminadas por roedores infectados, possíveis mudanças no comportamento do vírus e os impactos que isso pode causar seguem em observação.

De acordo com o Dr. Fabiano de Abreu Agrela, pós-PhD em Neurociências e especialista em Genómica com licenciatura em Biologia, o cenário atual exige vigilância, mas não alarmismo. “O hantavírus possui um mecanismo de transmissão muito específico, associado à inalação de partículas provenientes de excrementos de roedores. No entanto, a ciência já considera a hipótese de adaptações que possam, eventualmente, facilitar a transmissão entre humanos, o que mudaria significativamente o panorama epidemiológico”, explica.

Casos recentes, como o ocorrido em um navio de cruzeiro, levantaram suspeitas e intensificaram o debate sobre o potencial pandêmico do vírus. Ainda assim, o especialista ressalta que, até o momento, não há evidência consolidada de transmissão sustentada entre pessoas na maioria das variantes conhecidas.

Infecção também pode afetar o sistema nervoso

Além das complicações respiratórias e renais, características das infecções por hantavírus, há também implicações neurológicas relevantes. “O impacto no sistema nervoso ocorre de forma indireta, por meio de uma resposta inflamatória sistêmica intensa, que pode comprometer a barreira hematoencefálica. Isso pode resultar em alterações cognitivas e comportamentais, especialmente em casos mais graves”, explica o Dr. Fabiano de Abreu Agrela.

Compreender o comportamento do vírus é essencial para ações preventivas Fit Ztudio / Shutterstock | Portal EdiCase

Monitoramento é essencial diante de possíveis mutações

A possibilidade de mutações que ampliem a eficiência de contágio interpessoal continua a ser um dos principais pontos de monitoramento científico. Para o especialista, a chave está na antecipação baseada em evidência. “Precisamos compreender como o vírus evolui e interage com o organismo humano para garantir respostas rápidas e eficazes. A ciência deve manter-se vigilante, evitando conclusões precipitadas, mas preparada para agir”, ressalta.

Prevenção e vigilância seguem como principais estratégias

Especialistas reforçam que medidas de prevenção continuam centradas na redução do contacto com ambientes contaminados por roedores, bem como na manutenção de sistemas de vigilância epidemiológica ativos.

Enquanto a pesquisa avança, a comunidade científica mantém o equilíbrio entre prudência e rigor, acompanhando de perto qualquer sinal de mudança no comportamento deste agente infeccioso.