Gripe em cachorro: veja os sintomas e as formas de prevenção

A gripe é uma doença que também pode afetar os cachorros Aleksey Boyko / Shutterstock</div> <div> | Portal EdiCase

Assim como os humanos, os cães também podem pegar gripe — sendo algo até bastante comum. A chamada gripe canina é uma infecção respiratória contagiosa que pode afetar cachorros de diferentes idades, principalmente aqueles que frequentam ambientes com outros animais, como creches, parques e pet shops.

De acordo com Nátally Franco, professora de Medicina Veterinária da Faculdade Anhanguera, a vacinação é a principal forma de prevenção e ainda é pouco conhecida entre os tutores. “Muitas pessoas não sabem que existe vacina contra a gripe para cães, o que acaba deixando os animais mais vulneráveis, especialmente em épocas mais frias ou de maior circulação de vírus”, explica.

A gripe canina pode ser causada por diferentes vírus e bactérias, sendo mais comum a infecção por agentes como o vírus da influenza canina e a bactéria Bordetella bronchiseptica. A transmissão acontece principalmente pelo contato com secreções respiratórias de outros cães infectados.

Sintomas da gripe em cachorros

Os sinais da gripe podem ser confundidos com outras doenças respiratórias; por isso, é importante ficar atento. Entre os principais sintomas, estão:

Tosse seca e persistente;

Coriza (secreção nasal);

Espirros frequentes;

Febre;

Falta de apetite;

Apatia.

Em casos mais graves, a doença pode evoluir para complicações como pneumonia, principalmente em filhotes, idosos ou cães com a imunidade mais baixa.

A vacina contra a gripe canina ajuda a diminuir a gravidade dos sintomas caso o animal entre em contato com os agentes causadores FamVeld / Shutterstock | Portal EdiCase

Vacina pode evitar complicações

A vacina contra a gripe canina ajuda a reduzir as chances de infecção e, principalmente, a gravidade dos sintomas. “Mesmo quando o animal vacinado entra em contato com o vírus, a tendência é que ele apresente um quadro mais leve e se recupere mais rápido”, afirma a veterinária.

A imunização costuma ser indicada especialmente para cães que convivem com outros animais com frequência. O protocolo pode variar, mas geralmente inclui doses iniciais e reforços anuais.

Prevenção vai além da vacina

Além da vacinação, alguns cuidados ajudam a reduzir o risco de gripe canina:

Evitar contato com cães doentes;

Manter a carteira de vacinação em dia;

em dia; Garantir boa alimentação e rotina equilibrada;

Higienizar objetos e ambientes frequentados pelo pet.

Mesmo sendo, na maioria dos casos, uma doença leve, a gripe canina não deve ser ignorada. Ao perceber qualquer sintoma, o ideal é procurar um médico-veterinário para avaliação e orientação adequada.