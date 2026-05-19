Estreias da semana: 5 filmes imperdíveis que chegam aos cinemas em 21 de maio de 2026

Histórias emocionantes movimentam os cinemas nesta semana Reprodução digital / Disney Pictures</div> <div> | Portal EdiCase

As estreias desta semana nos cinemas prometem agradar diferentes públicos ao reunir histórias que transitam por diversos gêneros, como ficção científica, espiritualidade, drama e comédia. Entre aventuras cheias de efeitos visuais e reflexões emocionantes sobre a vida e as relações humanas, os lançamentos trazem opções para quem busca emoção, diversão e momentos de reflexão.

Entre os destaques, estão “Star Wars: O Mandaloriano e Grogu”, que acompanha a dupla em uma nova missão pela galáxia. A programação também traz a comédia nacional “Quem Tem Com Que Me Pague, Não Me Deve Nada”, sobre a amizade entre um cineasta em crise e um cantor de pagotrap baiano, além de “Sexo e Destino”, inspirado na obra espírita de Chico Xavier e Waldo Vieira, que explora conflitos emocionais e espirituais ligados ao perdão e à redenção.

A seguir, confira 5 filmes imperdíveis que chegam aos cinemas em 21 de maio de 2026!

1. Star Wars: O Mandaloriano e Grogu

Em “Star Wars: O Mandaloriano e Grogu”, a dupla encara novos desafios enquanto tenta proteger o futuro da galáxia Reprodução digital / Disney Pictures | Portal EdiCase

Ambientada no universo de Star Wars, a história acompanha o caçador de recompensas Din Djarin (Pedro Pascal) e o jovem Grogu em uma nova jornada pela galáxia. Após os eventos da série “The Mandalorian”, a dupla segue unida enquanto enfrenta desafios em um cenário marcado por mudanças políticas e instabilidade.

Com a recente queda do Império, a Nova República tenta se consolidar, mas ainda enfrenta ameaças espalhadas por diferentes sistemas. Nesse contexto, Din Djarin e Grogu assumem a missão de localizar líderes imperiais remanescentes, explorando territórios perigosos e se envolvendo em conflitos que podem influenciar o futuro da galáxia.

2. Diamantes

Em “Diamantes”, mulheres ligadas ao cinema italiano enfrentam desafios pessoais e profissionais em meio aos bastidores da moda e do audiovisual Reprodução digital / Pandora Filmes | Portal EdiCase

Ambientado entre o presente e a Roma da década de 1970, o filme acompanha um diretor de cinema que reúne suas atrizes preferidas para desenvolver um novo longa. A partir desse encontro, a narrativa passa a explorar a vida das irmãs Alberta e Gabriella Canova, responsáveis por um renomado ateliê de figurinos que atende produções cinematográficas da capital italiana.

No ateliê comandado pelas duas, diversas mulheres convivem enquanto enfrentam desafios pessoais, relações afetivas, sonhos e conflitos cotidianos. Entre tecidos, provas de figurino e bastidores do cinema, o filme retrata laços femininos, superação e o papel dessas profissionais em uma época marcada por transformações sociais e culturais.

3. O Poder do Rosário

Em “O Poder Do Rosário”, personagens marcados por perdas e conflitos encontram na fé uma chance de transformação e recomeço Reprodução digital / Kolbe Arte e Produções | Portal EdiCase

O drama acompanha personagens cujas trajetórias se cruzam após um grave acidente envolvendo Helena e sua mãe, Sandra, durante uma viagem para um reencontro familiar. A partir desse acontecimento, André, um fotógrafo afastado da espiritualidade, passa a revisitar feridas do passado e inicia uma jornada de transformação pessoal.

Enquanto Helena enfrenta uma delicada batalha pela vida, a oração do Rosário se torna símbolo de união entre os envolvidos, aproximando pessoas marcadas por conflitos, perdas e emoções intensas. Entre reencontros, superação e momentos de esperança, a trama explora o poder da fé diante das adversidades, combinando espiritualidade e relações familiares em uma história sobre perdão, renovação e recomeços.

4. Quem Tem Com Que Me Pague, Não Me Deve Nada

Em “Quem Tem Com Que Me Pague, Não Me Deve Nada”, um cineasta em crise embarca em uma jornada inesperada ao lado de um cantor de pagotrap baiano Reprodução digital / Elo Studios | Portal EdiCase

Henrique (Rodrigo Pandolfo) é um cineasta paulista em crise, ainda preso ao reconhecimento que teve no passado. Depois que a gravação de seu novo filme dá errado e o projeto fica sem recursos para continuar, ele encontra uma possível saída ao conhecer Cristian Mugunzá (Renan Motta), um cantor baiano de pagotrap que faz sucesso arrastando multidões no Carnaval de Salvador.

A parceria improvável leva Henrique ao Recôncavo Baiano, onde o contraste entre os dois universos — um marcado pela frustração e outro pela intensidade da música e da festa — dá origem a situações divertidas, conflitos e descobertas inesperadas. Em meio ao ritmo vibrante da Bahia, os dois constroem uma amizade transformadora que os faz repensar seus caminhos, desejos e perspectivas sobre a vida.

5. Sexo e Destino

Em “Sexo e Destino”, conflitos emocionais e espirituais aproximam personagens ligados por culpa, paixão e escolhas do passado Reprodução digital / Paris Filmes | Portal EdiCase

Baseado na obra espírita homônima psicografada por Chico Xavier e Waldo Vieira, o longa acompanha os conflitos emocionais e espirituais que envolvem as famílias Nogueira e Torres, no Rio de Janeiro. A trama gira em torno de relações marcadas por paixão, culpa, ciúmes e escolhas difíceis, enquanto personagens como Marina, Gilberto, Marita e Cláudio enfrentam dilemas que impactam profundamente suas vidas.