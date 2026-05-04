Dor no joelho? Veja 6 cuidados para aliviar o desconforto

Mais do que um simples incômodo, a dor no joelho pode comprometer a mobilidade e impactar a rotina Hazal Ak / Shutterstock | Portal EdiCase

A dor no joelho deixou de ser uma queixa restrita à terceira idade e passou a atingir uma parcela significativa da população adulta. Um levantamento da consultoria Pés Sem Dor aponta que 69% dos brasileiros acima de 18 anos relatam algum tipo de desconforto na articulação.

Grande parte desses casos está associada à artrose, condição caracterizada pelo desgaste progressivo da cartilagem. Hoje, estima-se que cerca de 15 milhões de brasileiros convivam com o problema, segundo o Ministério da Saúde. Para o ortopedista especialista em dor Dr. Lúcio Gusmão, fundador da Rede CADE, o aumento dos casos também está ligado a mudanças no estilo de vida da população.

“A cartilagem é responsável por amortecer o impacto entre os ossos e garantir o movimento suave da articulação. O sedentarismo e o ganho de peso fazem com que a articulação seja exigida além do que deveria, acelerando um processo de desgaste. Muita gente convive com o desconforto e adia o cuidado, mas pequenas mudanças já fazem a diferença”, afirma.

A seguir, o médico destaca cuidados essenciais para aliviar a dor no joelho. Confira!

1. Controle do peso e nutrição

O excesso de peso acelera o desgaste da cartilagem e intensifica a dor. “Cada quilo a mais de uma pessoa sedentária representa uma maior sobrecarga da articulação. O emagrecimento tem que ser aliado a uma nutrição adequada e saudável para uma melhora a longo prazo”, explica o Dr. Lúcio Gusmão.

Além disso, o médico destaca que o suporte nutricional com colágeno, vitaminas e minerais com ação anti-inflamatória contribui para a manutenção da saúde articular. Além do alívio da dor, eles auxiliam na reestruturação do tecido lesionado.

2. Fortalecimento muscular e exercícios físicos

A prática regular de exercícios, especialmente musculação e atividades de baixo impacto, é fundamental para estabilizar a articulação. Caminhada, bicicleta e treino de força supervisionado estão entre as principais recomendações. “Músculos fortes funcionam como um suporte para o joelho. Assim, conseguimos melhorar a biomecânica e diminuir o estresse sobre a cartilagem, como também reduzir o risco de lesões no dia a dia”, destaca.

3. Compressas térmicas e pausas na rotina

A aplicação de calor ou gelo pode ajudar no alívio da dor e do desconforto no dia a dia, especialmente após esforço e períodos prolongados na mesma posição. “O gelo é mais indicado em fases de dor aguda ou inflamação, enquanto o calor ajuda a relaxar a musculatura e melhorar a circulação sanguínea na região”, orienta o médico.

A medicina regenerativa surge como alternativa para estimular o reparo natural das articulações e aliviar a dor no joelho PeopleImages.com – Yuri A / Shutterstock | Portal EdiCase

4. Estímulo à recuperação natural do organismo

Um dos principais avanços no tratamento da dor no joelho está na medicina regenerativa, que atua diretamente nos processos biológicos da articulação para favorecer o seu reparo tecidual. “Essas tecnologias atuam diretamente no ambiente celular, ao eliminar células disfuncionais e estimular a regeneração das saudáveis. É um suporte biológico para que o corpo recupere a função perdida mais rapidamente”, explica o Dr. Lúcio Gusmão.

Segundo o médico, essas abordagens representam uma alternativa importante para os estágios iniciais e moderados da artrose, podendo evitar procedimentos mais invasivos, como a colocação de próteses.

5. Fisioterapia e reabilitação funcional

A fisioterapia tem papel central no tratamento, atuando na melhora da mobilidade, correção de padrões de movimento e redução da dor. Técnicas específicas ajudam a reequilibrar a articulação e prevenir a progressão do quadro. “O processo de reabilitação é essencial para devolver a funcionalidade do joelho. Não basta aliviar a dor, é preciso recuperar o movimento com qualidade, flexibilidade e mobilidade”, afirma o fundador da Rede CADE.

6. Constância no tratamento e mudança de estilo de vida

Mais do que intervenções pontuais, o sucesso no controle da dor depende da continuidade do cuidado. “Fortalecer a cartilagem exige constância. São sessões seriadas de terapias, associadas ao compromisso com mudanças no estilo de vida. Quando o paciente entende isso, os resultados são mais duradouros”, finaliza o Dr. Lúcio Gusmão.