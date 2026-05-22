Dia do Orgulho Nerd: 9 livros para fãs do universo geek

Viagens intensas, dilemas humanos e confrontos inesquecíveis marcam essas leituras repletas de imaginação adriaticfoto / Shutterstock | Portal EdiCase

Celebrado em 25 de maio, o Dia do Orgulho Nerd, também conhecido como Dia da Toalha, é o momento ideal para promover histórias de super-heróis, fantasia, ficção científica e mistério. E, na literatura, essas narrativas ganham espaço em universos repletos de ação, dilemas morais e batalhas épicas.

As indicações a seguir exploram temas como amadurecimento, coragem, traumas, magia e investigações criminais, além de trazer releituras irreverentes de contos clássicos, criaturas fantásticas, dons paranormais e conflitos em galáxias distantes. Das HQs com estética furry aos thrillers psicológicos, prepare-se para conhecer esses universos. Confira!

1. O Cidadão Incomum 3

Em “O Cidadão Incomum”, um super-herói enfrenta traumas familiares e dilemas morais em um dos períodos mais sombrios do Brasil Reprodução digital / Editora Conrad | Portal EdiCase

Escrita pelo roteirista e quadrinista Pedro Ivo, a obra final da trilogia “Cidadão Incomum” acompanha o super-herói Caliel em sua jornada mais intensa. Enquanto descobre a origem dos próprios poderes, ele é lançado a um dos períodos mais sombrios da história do Brasil e confronta traumas familiares, conspirações e o peso da paternidade. Entre medo, política e fanatismo, o herói precisa tomar decisões nada heroicas para proteger quem ama.

2. Blades of Furry – Fofúria no gelo

Misturando romance, rivalidade e batalhas no gelo, “Blades of Furry – Fofúria no gelo” transforma patinação artística em uma disputa intensa e apaixonante Reprodução digital / Editora Plataforma21 | Portal EdiCase

Do Webtoon, onde conta com quase 50 milhões de leituras, para as páginas da HQ, as quadrinistas Emily Erdos e Deya Muniz apresentam uma história que une patinação artística, artes marciais e romance slow burn. Em meio a batalhas no gelo, o novato Emile enfrenta Radu, campeão da liga e também seu maior ídolo. Entre rivalidade, treinos e segredos, a relação dos dois ganha contornos cada vez mais intensos e apaixonantes.

3. A Canção do Planeta Prometido

Em “A Canção do Planeta Prometido”, conflitos religiosos e desastres naturais colocam o destino de um planeta inteiro em risco Reprodução digital / Antonio Alleoni Corrêa de Godoy | Portal EdiCase

Nesta obra de Antonio Alleoni Corrêa De Godoy, o planeta Kor vive em conflito. De um lado, os Piedosos acreditam que Trondoll foi um messias; do outro, os Racionais Iluminados defendem que ele era apenas um primata evoluído. Enquanto extremistas ameaçam destruir qualquer chance de paz, o jovem Deennor descobre que a própria psique coletiva da população está causando desastres naturais capazes de devastar o planeta. Em meio ao caos, a conciliação pode ser a única saída.

4. Aranhas em meu Estômago

Repleta de monstros, mistérios e desafios emocionais, “Aranhas em meu Estômago” leva os protagonistas a uma jornada de coragem e sobrevivência Reprodução digital / Editora Mundo Cristão | Portal EdiCase

Livro sagrado perdido, criaturas ameaçadoras, uma epidemia misteriosa e uma missão cada vez mais perigosa. Neste segundo volume das “Crônicas dos Filhos de Malkiur”, a jovem Joana e seus amigos embarcam em uma nova jornada digna das grandes sagas de fantasia. Entre a ameaça dos teannins e batalhas contra monstros internos como culpa, medo e traumas, a sequência de “Todas as minhas libélulas” mistura aventura, ação e emoção em um universo que exige fé e coragem dos protagonistas.

5. Max Medroso

Com humor e referências ao terror clássico, “Max Medroso” acompanha um herói improvável tentando salvar o multiverso dos próprios medos Reprodução digital / Editora VR Editora | Portal EdiCase

Max é o herói mais improvável e também o mais medroso do multiverso. Quando um portal interdimensional se abre por acidente, ele precisa enfrentar monstros bizarros e um vilão que transforma humanos em zumbis viciados em celular. Com muito humor e referências ao terror clássico, esta é uma HQ vibrante sobre coragem, amizade e o desafio de vencer os próprios medos em meio a um mundo dominado pelas telas.

6. O Rito do Pentagrama

Ao unir magia, amadurecimento e acontecimentos sobrenaturais, “O Rito do Pentagrama” mergulha os personagens em uma realidade assustadora Reprodução digital / Editora Viseu | Portal EdiCase

Em um universo fantasioso, o escritor Vitor Truono apresenta a jornada de dois jovens que se encontram no centro de acontecimentos misteriosos. Enquanto lidam com questões próprias do processo de amadurecimento, como o primeiro amor e o aumento das responsabilidades, Sarah e Alex confrontam uma realidade aterrorizante. Ao mesclar o extraordinário e o cotidiano, o enredo traz elementos de experiências sensitivas, amuletos e dons mágicos.

7. O Cabelo Mutante da Rapunzel

Entre alienígenas, feitiços e muito caos, “O Cabelo Mutante da Rapunzel” reinventa o conto clássico em uma aventura geek e irreverente Reprodução digital / Editora Ciranda Cultural | Portal EdiCase

Para fãs de fantasia, ficção científica e humor nonsense, Daniela Pinoti reinventa o clássico conto de Rapunzel em uma aventura digna de maratona nerd. Entre alienígenas invejosos, feitiços capilares, monstros e um salão de beleza nada confiável, a trama transforma cabelos em armas de destruição e caos absoluto. Com referências ao universo geek e uma narrativa cheia de ação e mistério, o livro prova que contos de fadas podem ganhar versões muito mais malucas e assustadoramente engraçadas.

8. Não Existe Acaso no Inferno

Cercado de segredos e reviravoltas, “Não Existe Acaso no Inferno” apresenta um thriller psicológico marcado por mistério e tensão Reprodução digital / Editora Faria e Silva | Portal EdiCase

Em um thriller psicológico com atmosfera digna das melhores narrativas investigativas do universo geek, Vinícius Ferreira constrói uma trama de suspense ambientada em Cataguases, no interior de Minas Gerais. Em meio à aparente tranquilidade de um bairro nobre, o investigador Bartolomeu Franco se depara com um caso cercado de segredos, tensões e verdades ocultas por trás dos condomínios de luxo. Com ritmo envolvente e reviravoltas constantes, a obra mergulha nos dilemas da moral humana e mostra como até os lugares mais pacatos podem esconder enigmas.

9. Pássaro de Fogo – O Talismã de Yelnya

Inspirado nos horrores da Segunda Guerra Mundial, “Pássaro de Fogo – O Talismã de Yelnya” combina ação, drama e reflexões profundas sobre coragem e humanidade Reprodução digital / Editora Autografia | Portal EdiCase

Romance histórico com atmosfera épica digna do mundo nerd, esta obra de Marcel Bennet é uma imersão intensa nos bastidores da Segunda Guerra Mundial. A trama acompanha um jovem soviético enviado ao front às vésperas do conflito, em uma jornada marcada por sobrevivência, estratégia e conflitos emocionais. Entre as ruínas de Stalingrado, o livro combina ação, drama psicológico, amor proibido e reflexões sobre coragem e humanidade, tornando-se uma leitura envolvente para fãs de histórias profundas.