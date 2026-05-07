Dia das Mães: 5 filmes sobre maternidade para aprender inglês em família

Reunir a família para assistir a filmes no Dia das Mães pode ser uma oportunidade para aprender inglês Ground Picture / Shutterstock</div> <div> | Portal EdiCase

No Dia das Mães, assistir a filmes em família pode ganhar um significado ainda mais especial. Com produções emocionantes, divertidas e que retratam a maternidade de forma leve, é possível transformar o momento de afeto em uma oportunidade de aprendizado e estimular o contato com um novo idioma.

“Unir aprendizado e afeto tem feito cada vez mais sentido para famílias que buscam formas mais dinâmicas de ensinar um novo idioma. Quando os pais assistem a filmes em inglês com os filhos, o aprendizado acontece dentro de um contexto real. A criança associa o idioma a emoções, diálogos do dia a dia e situações que ela reconhece”, explica Hugo Albuquerque, gerente de Produtos Educacionais do CNA+.

Para a experiência funcionar na prática, o especialista recomenda algumas estratégias simples: assistir com legenda em inglês, pausar em momentos-chave para comentar falas e incentivar a criança a contar o que entendeu, mesmo que misture português e inglês no começo. “Não precisa corrigir o tempo todo. O mais importante é criar um ambiente confortável para que ela se arrisque e participe”, completa.

A seguir, Hugo Albuquerque lista 5 filmes para assistir no Dia das Mães. Confira!

1. Brave (Valente)

Os diálogos relativamente claros e o contexto emocional de “Brave” ajudam muito na compreensão do inglês Reprodução digital / Disney+ | Portal EdiCase

Uma animação envolvente que gira em torno da relação entre mãe e filha. Os diálogos são relativamente claros e o contexto emocional ajuda muito na compreensão, mesmo quando alguma palavra passa batida. O sotaque escocês aparece como um desafio interessante para treinar o ouvido.

Onde assistir: Disney+.

Classificação indicativa: livre.

2. Freaky Friday (Sexta-Feira Muito Louca)

“Freaky Friday” tem expressões informais, situações familiares e diálogos rápidos que mostram como as pessoas realmente falam Reprodução digital / Walt Disney Pictures e Filmflex | Portal EdiCase

Ótimo para entrar em contato com o inglês do dia a dia. Tem expressões informais, situações familiares e diálogos rápidos que mostram como as pessoas realmente falam. E, como é divertido, mantém a atenção sem esforço.

Onde assistir: Disney+.

Classificação indicativa: livre.

3. The Blind Side (Um Sonho Possível)

As falas de “The Blind Side” são mais pausadas e fáceis de acompanhar Reprodução digital / Warner Bros. Pictures | Portal EdiCase

Uma boa escolha para quem ainda está ganhando confiança no idioma. As falas são mais pausadas e fáceis de acompanhar, e a relação entre mãe e filho ajuda a entender o contexto mesmo sem captar tudo.

Onde assistir: Prime Video.

Classificação indicativa: 10 anos.

4. Mrs. Doubtfire (Uma Babá Quase Perfeita)

O vocabulário de “Mrs. Doubtfire” gira muito em torno da rotina de uma família, o que facilita a absorção de palavras úteis no dia a dia Reprodução digital / 20th Century Studios | Portal EdiCase

Clássico que mistura humor e dinâmica familiar. O vocabulário gira muito em torno da rotina de uma família, o que facilita a absorção de palavras úteis no dia a dia. E, como toda boa comédia, dá para entender muita coisa pelo contexto.

Onde assistir: Disney+.

Classificação indicativa: livre.

5. The Incredibles (Os Incríveis)

“The Incredibles” mistura vocabulário cotidiano com elementos mais criativos, ajudando a expandir o repertório Reprodução Digital / Disney | Portal EdiCase

Uma animação ágil, com linguagem acessível e cheia de situações familiares. Mistura vocabulário cotidiano com elementos mais criativos, ajudando a expandir repertório sem ficar pesado.

Onde assistir: Disney+.

Classificação indicativa: livre.