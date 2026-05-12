Dia da Enfermagem: veja a importância da profissão no cuidado com a saúde

A enfermagem desenvolve um papel fundamental na prevenção, no tratamento e na recuperação dos pacientes Shutter Studio7 / Shutterstock | Portal EdiCase

O Dia do Enfermeiro é comemorado em 12 de maio, coincidindo com o Dia Internacional da Enfermagem. A profissão atua como a espinha dorsal do sistema de saúde brasileiro e desempenha um papel tão essencial para a assistência e a segurança dos pacientes quanto o dos médicos.

Responsáveis pelo cuidado contínuo, pela assistência direta e pela segurança dos pacientes, enfermeiros, técnicos e auxiliares representam hoje a maior força de trabalho da saúde no país. De acordo com dados mais recentes do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), o Brasil possui quase 3 milhões de profissionais da área, sendo cerca de 27,5% enfermeiros.

A categoria atua em todos os níveis de atenção à saúde, da Estratégia de Saúde da Família (ESF) às UTIs neonatais, dos centros cirúrgicos de alta complexidade aos cuidados paliativos, da vacinação ao atendimento hospitalar e domiciliar. A amplitude dessa atuação também se reflete nas mais de 60 especialidades reconhecidas atualmente pelo Cofen, evidenciando a diversidade e a complexidade da profissão.

A pesquisa “Demografia e Mercado de Trabalho em Enfermagem no Brasil”, lançada em 2025 pelo Ministério da Saúde, aponta que a categoria representa cerca de 70% da força de trabalho em saúde no país. O levantamento também reforçou a necessidade de ampliação de investimentos públicos e privados, além da criação de políticas voltadas ao fortalecimento, à valorização profissional e à melhoria das condições de trabalho da categoria.

Jornadas exaustivas, sobrecarga e condições inadequadas ainda fazem parte da realidade de muitos profissionais de enfermagem PeopleImages / Shutterstock | Portal EdiCase

Principais desafios da categoria

Apesar da importância, os desafios enfrentados pela enfermagem ainda são significativos. Segundo Pollyana Estephanelli, professora de Enfermagem da Afya Centro Universitário Itaperuna, jornadas exaustivas, sobrecarga e condições inadequadas de trabalho ainda fazem parte da realidade de muitos profissionais. “A enfermagem atua de forma contínua, acompanhando o paciente em todas as etapas do cuidado, o que exige atenção constante, tomada rápida de decisões e elevado desgaste físico e emocional”, explica.

A pandemia da covid-19 evidenciou ainda mais o papel essencial da enfermagem na assistência à saúde, mas também ampliou os casos de esgotamento físico e mental entre os profissionais. “Durante a pandemia, os profissionais de enfermagem permaneceram na linha de frente desde o primeiro momento, muitas vezes diante de cenários de incerteza, escassez de recursos e elevado número de óbitos”, afirma Pollyana Estephanelli. Segundo ela, esse cenário contribuiu para o aumento de casos de ansiedade, estresse ocupacional e burnout na categoria.

Ainda assim, os profissionais de enfermagem seguem como peça fundamental do sistema de saúde, atuando de forma indispensável na prevenção, no tratamento e na recuperação dos pacientes. “Defender melhores condições para a enfermagem não é apenas defender uma categoria profissional. É defender a qualidade da assistência em saúde e a segurança da população atendida”, ressalta.

Funções da enfermagem que ainda são confundidas com as médicas

Apesar de muitas vezes serem associadas às funções médicas, algumas atribuições são exclusivas da enfermagem e fazem parte direta da rotina de cuidados da categoria, como:

Realizar curativos e conduzir o tratamento de feridas : inclui desde lesões simples até casos mais complexos, com escolha de técnicas e coberturas adequadas;

: inclui desde lesões simples até casos mais complexos, com escolha de técnicas e coberturas adequadas; Coordenar e supervisionar a equipe de assistência : é responsável por organizar o trabalho de técnicos e auxiliares, garantindo a qualidade do atendimento;

: é responsável por organizar o trabalho de técnicos e auxiliares, garantindo a qualidade do atendimento; Registrar e acompanhar a evolução clínica dos pacientes : faz o acompanhamento contínuo, documenta mudanças no quadro e ajusta o plano de cuidados conforme necessário;

: faz o acompanhamento contínuo, documenta mudanças no quadro e ajusta o plano de cuidados conforme necessário; Executar procedimentos técnicos essenciais: sondagens, punções, administração de medicamentos e outros procedimentos fundamentais no dia a dia assistencial.