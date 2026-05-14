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Saúde & Bem-estar

Dentes sensíveis e boca seca: 6 cuidados com a saúde bucal durante o frio

Esta época do ano pode favorecer alguns tipos de desconfortos, mas hábitos simples ajudam a proteger dentes e gengivas

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