Dentes sensíveis e boca seca: 6 cuidados com a saúde bucal durante o frio

Os cuidados com a saúde bucal devem ser adaptados para o frio Cast Of Thousands / Shutterstock</div> <div> | Portal EdiCase

No frio, os cuidados com a pele e a imunidade se intensificam. No entanto, as baixas temperaturas também podem afetar a saúde bucal. Sensibilidade nos dentes, boca seca, mau hálito e desconfortos gengivais tendem a se tornar mais frequentes nesta época do ano, exigindo algumas adaptações na rotina.

Segundo o cirurgião-dentista Dr. Paulo Yanase, da Oral Sin, rede de clínicas odontológicas, o clima frio e seco favorece a redução da produção de saliva, essencial para a proteção natural da boca. “A saliva ajuda a controlar bactérias, equilibrar o pH e proteger dentes e gengivas. Durante o inverno, muitas pessoas respiram mais pela boca e acabam ingerindo menos água, o que contribui para o ressecamento oral e aumenta o risco de problemas bucais”, explica.

A seguir, confira alguns cuidados importantes para manter a saúde bucal em dia durante o frio!

1. Beba água mesmo sem sentir sede

No frio, é comum reduzir a ingestão de líquidos, mas a hidratação continua sendo fundamental para estimular a produção de saliva e evitar o ressecamento da boca. “A boca seca favorece o acúmulo de bactérias, o mau hálito e até inflamações gengivais. Manter o organismo hidratado ajuda diretamente na proteção da cavidade oral”, destaca o Dr. Paulo Yanase.

2. Redobre os cuidados com a higiene bucal

A escovação correta e o uso diário do fio dental são indispensáveis em qualquer estação, mas ganham ainda mais importância no inverno, quando a boca fica mais suscetível ao acúmulo de placa bacteriana. A recomendação é manter uma rotina completa de higiene, principalmente antes de dormir.

3. Utilize produtos adequados para dentes sensíveis

As baixas temperaturas podem estimular diretamente as terminações nervosas dos dentes, causando desconforto ao ingerir alimentos gelados ou até ao respirar o ar frio. “Quando existe desgaste do esmalte ou retração gengival, a dentina fica mais exposta e a sensibilidade tende a aumentar durante o inverno”, afirma o dentista. Cremes dentais específicos para dentes sensíveis podem ajudar a aliviar os sintomas.

Opte por enxaguantes sem álcool para não comprometer a hidratação natural da boca BearFotos / Shutterstock | Portal EdiCase

4. Evite enxaguantes bucais com álcool

Enxaguantes com álcool podem intensificar o ressecamento da mucosa oral. Nesses casos, o ideal é optar por versões sem álcool, que ajudam na higiene sem comprometer a hidratação natural da boca.

5. Modere o consumo de bebidas muito quentes e açúcar

O excesso de bebidas extremamente quentes pode aumentar o desconforto em dentes sensíveis. Além disso, o consumo elevado de doces e alimentos açucarados favorece o desenvolvimento de cáries, especialmente quando a produção de saliva está reduzida.

6. Não deixe as consultas odontológicas para depois

Consultas regulares ajudam a identificar precocemente problemas como retração gengival, desgaste dentário e inflamações. “A saúde bucal vai muito além da estética. Problemas na boca podem impactar outras áreas do organismo e estão associados, inclusive, a doenças cardiovasculares e complicações sistêmicas. Cuidar da boca é cuidar da saúde como um todo”, finaliza o Dr. Paulo Yanase.