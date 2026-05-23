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Mulheres na pole
Notícia

Das pistas para os edits: como a Fórmula 1 se transformou e caiu no gosto do público feminino

Hoje, elas já representam mais de 40% da base de fãs da modalidade. Impulsionadas pelas rede sociais e comunidades femininas, mulheres ajudaram a transformar e rejuvenescer o consumo do esporte

Kimberly Barbosa*

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