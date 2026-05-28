Copa do Mundo: futebol entre amigos pode aumentar risco de lesões em amadores

Muitos jogadores ocasionais entram em campo sem qualquer preparo físico, o que acarreta lesões Nomad_Soul / Shutterstock | Portal EdiCase

Com a proximidade da Copa do Mundo, o entusiasmo promovido pela competição é renovado e o futebol se torna mais do que um entretenimento, com as famosas “peladas” que ficam ainda mais frequentes entre os amigos amantes do esporte.

A empolgação, que leva muitas pessoas a voltarem a calçar suas chuteiras após longo período sem praticar o esporte, pode ser divertida, porém também traz riscos. Para o Dr. Rodrigo Góes, ortopedista e cirurgião de coluna do Hospital Albert Einstein, muitos jogadores ocasionais entram em campo sem qualquer preparo físico, o que leva a diferentes tipos de lesões.

“A pelada é uma programação divertida entre os amigos. Porém, o que muitos esquecem é que elas podem provocar lesões musculares, problemas articulares e até complicações cardiovasculares. Vale lembrar que o futebol é uma atividade de alta exigência física, mesmo em partidas recreativas. Corridas intensas, mudanças bruscas de direção, arrancadas e contato físico exigem condicionamento, força muscular e resistência cardiovascular”, alerta.

As lesões, conforme o Dr. Rodrigo Góes, são consequências de um erro muito comum entre os jogadores amadores. Isso porque grande parte deles passa meses com uma rotina sedentária e decide jogar uma partida intensa. Sem a prática constante de exercícios físicos, principalmente os feitos por meio dos treinos de peso, o corpo não se encontra preparado para aguentar o esforço repentino.

Lesões mais frequentes entre jogadores amadores

Entre praticantes ocasionais, alguns problemas físicos aparecem com maior frequência devido ao esforço intenso e à falta de condicionamento adequado. “Em peladas amadoras, existem lesões que são mais frequentes, como as distensões musculares e entorses no tornozelo. O joelho também é uma área do corpo que recebe mais cargas quando jogamos futebol; por isso, é comum que os amadores tenham diferentes problemas no joelho, como o rompimento de ligamento, além de também estarem mais suscetíveis a tendinites, desconforto na panturrilha e dores lombares”, afirma o Dr. Rodrigo Góes.

As lesões são comuns em pessoas sedentárias que concentram toda a atividade física apenas nas partidas de futebol do fim de semana Hazal Ak / Shutterstock | Portal EdiCase

Atleta de fim de semana

De acordo com o Dr. Rodrigo Góes, homens acima dos 30 anos merecem atenção especial, principalmente aqueles que mantêm uma rotina sedentária ao longo dos dias e concentram toda a atividade física apenas nas partidas de futebol do fim de semana.

Segundo ele, esse perfil é conhecido como “atleta de fim de semana”, quando a pessoa passa muito tempo sem praticar exercícios e, de repente, submete o corpo a um esforço intenso, o que aumenta significativamente o risco de lesões musculares, articulares e outros problemas físicos.

Como reduzir os riscos durante as peladas

Com alguns cuidados simples antes da partida, já é possível diminuir bastante as chances de problemas físicos durante o futebol recreativo. “É possível reduzir os riscos, principalmente, se retornarem à prática de exercícios físicos de forma diária e se realizarem um alongamento ou aquecimento antes de começar a jogar. Mas vale destacar que é indicado fazer uma avaliação médica antes de voltar a praticar esportes”, indica o cirurgião de coluna do Hospital Albert Einstein.

Apesar dos alertas, o ortopedista destaca que o futebol recreativo traz benefícios importantes para a saúde física e mental, como melhora do condicionamento cardiovascular, socialização e redução do estresse. A recomendação é simples: aproveitar a paixão pelo esporte com responsabilidade. “Jogar bola é excelente para a saúde, desde que exista preparo e consciência dos limites do corpo”, conclui o médico.