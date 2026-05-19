Copa do Mundo: 6 cuidados importantes com a saúde antes, durante e após a viagem

Alguns hábitos de prevenção podem ajudar a preparar o organismo para a viagem e garantir uma experiência mais tranquila e confortável William Perugini / Shutterstock | Portal EdiCase

A expectativa para a Copa do Mundo de 2026 já movimenta milhares de brasileiros que pretendem viajar para acompanhar os jogos nos Estados Unidos, Canadá e México. Mas, além de organizar passagens, hospedagem e ingressos, existe outro planejamento que merece atenção: os cuidados com a saúde.

Grandes eventos internacionais costumam reunir multidões em aeroportos, estádios, transportes públicos e áreas turísticas, intensificando a exposição a vírus e outros problemas de saúde. Neste ano, o alerta ganhou ainda mais força após o Ministério da Saúde chamar atenção para o risco de aumento de casos de sarampo relacionados às viagens internacionais durante a Copa.

Segundo o clínico geral e professor da Afya Jaboatão, Diego Reis, a prevenção é o melhor esquema tático. “Muitos viajantes focam apenas na logística da viagem e esquecem que o corpo também precisa de um check-up ‘pré-jogo’. Em grandes eventos, a exposição a diferentes agentes patogênicos é muito alta, e estar com a saúde fortalecida é o que garante que você não perca nenhum lance”, afirma.

A seguir, confira algumas orientações importantes para curtir o torneio com mais segurança!

1. Atualize a vacinação antes de embarcar

Antes de viajar, vale conferir a caderneta de vacinação, principalmente a proteção contra o sarampo. O Ministério da Saúde recomenda atenção especial às vacinas tríplice viral, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola, bem como às imunizações contra tétano, influenza, covid-19 e hepatite A.

O alerta ocorre porque os países-sede registraram aumento de casos de sarampo nos últimos meses. “Essa doença é transmitida por via respiratória e se espalha com rapidez muito grande. Em um estádio com 60 ou 80 mil pessoas, a vacina não é apenas uma proteção individual, é uma medida de segurança coletiva para evitar que o vírus volte a circular com força no Brasil após o torneio”, alerta Diego Reis. O ideal é atualizar as vacinas pelo menos 15 dias antes da viagem.

2. Fique atento a sintomas após o retorno

Febre alta, manchas vermelhas pelo corpo, tosse, coriza e irritação nos olhos podem indicar sarampo ou outras infecções respiratórias. Quem apresentar sintomas após voltar da Copa deve procurar atendimento médico rapidamente e informar o histórico de viagem. Isso ajuda no diagnóstico e evita transmissão para outras pessoas.

3. Hidrate-se durante os jogos e deslocamentos

Entre caminhadas, horas em filas, calor, consumo de álcool e deslocamentos longos, muitos torcedores acabam esquecendo de beber água. Inclusive, recentemente, um grupo de cientistas enviou uma carta à FIFA alertando que as atuais medidas de segurança da competição contra o calor estão inadequadas e podem colocar os jogadores em risco.

Os pesquisadores alertam que, em algumas cidades onde haverá jogos, as temperaturas podem chegar até os 35 °C ou 40 °C. “A desidratação e a insolação podem causar desmaios e confusão mental. O torcedor, muitas vezes, esquece de beber água enquanto acompanha as partidas, mas o uso de roupas leves e a hidratação constante são vitais para aguentar o ritmo dos jogos”, ressalta o médico.

Alguns cuidados com a alimentação durante a viagem ajudam a garantir uma experiência mais tranquila, reduzindo o risco de intoxicações e desconfortos gastrointestinais Artem Varnitsin / Shutterstock | Portal EdiCase

4. Tenha cuidado com a alimentação

Durante viagens, é comum recorrer a lanches rápidos, comidas de rua e refeições em locais muito movimentados. Apesar de fazer parte da experiência turística, alguns cuidados ajudam a evitar intoxicações alimentares.

Observe a higiene do estabelecimento, prefira alimentos bem armazenados e tenha atenção à procedência da água e do gelo utilizados nas bebidas. Problemas gastrointestinais podem atrapalhar bastante a viagem e até exigir atendimento médico.

Outra dica importante é equilibrar o consumo de bebidas alcoólicas e evitar passar muitas horas sem se alimentar.

5. Respeite os limites do corpo

Quem vai acompanhar jogos presencialmente costuma andar muito mais do que imagina. Entre estádios, metrôs, aeroportos e pontos turísticos, a rotina pode ser bastante cansativa. Usar roupas leves, calçados confortáveis e reservar momentos de descanso ajuda a evitar dores musculares, lesões e queda da imunidade. Dormir pouco por vários dias seguidos também pode aumentar o risco de adoecer durante a viagem.

6. Monte um kit básico de saúde

Separar um pequeno kit antes de embarcar pode evitar muitos transtornos. A recomendação é levar:

Medicamentos de uso contínuo;

Remédios prescritos pelo médico;

Álcool em gel;

Protetor solar;

Máscara para ambientes fechados ou muito cheios;

Cópia da carteira de vacinação ;

; Contatos do seguro-viagem e hospitais próximos.

Além disso, vale pesquisar previamente como funciona o atendimento de saúde no país de destino.

No fim das contas, cuidar da saúde antes e durante a Copa do Mundo ajuda a garantir que a experiência seja lembrada pelos jogos e pela viagem, não por problemas médicos inesperados.