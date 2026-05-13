Copa do Mundo: 5 filmes e documentários sobre craques do futebol para assistir

Produções ajudam a entender como alguns jogadores se transformaram em lendas do futebol mundial Reprodução digital / Netflix | Portal EdiCase

Entre gols históricos, títulos inesquecíveis e histórias de superação, o futebol também inspira produções emocionantes. Filmes e documentários dedicados aos maiores craques do esporte revelam bastidores pouco conhecidos, desafios enfrentados ao longo da carreira e momentos que marcaram gerações de torcedores. Das conquistas em Copas do Mundo à pressão da fama, produções ajudam a entender como alguns jogadores se transformaram em lendas do futebol mundial.

Com a Copa do Mundo 2026 se aproximando, veja 5 filmes e documentários sobre craques do futebol para assistir!

1. Maradona by Kusturica (2008)

Em “Maradona by Kusturica”, a trajetória de Diego Maradona é revisitada com bastidores da fama e da vida fora dos gramados Reprodução digital / Pentagrama Films e Diamond Films | Portal EdiCase

O filme revela a trajetória de Diego Maradona (1960-2020) sob o olhar do diretor Emir Kusturica. O documentário reúne entrevistas, registros históricos e cenas do dia a dia para mostrar diferentes fases da vida do ex-jogador, desde o estrelato nos gramados até os episódios que marcaram sua vida fora do esporte. A produção destaca a personalidade intensa de Maradona, sua influência mundial e a relação única construída com os fãs ao longo das décadas.

Onde assistir: Prime Video.

2. Pelé (2021)

Em “Pelé”, o Rei do Futebol relembra momentos históricos da carreira até a conquista da Copa de 1970 Reprodução digital / Netflix | Portal EdiCase

O documentário acompanha a trajetória do maior ídolo do futebol brasileiro, Pelé (1940-2022), desde os primeiros passos nos gramados até a consagração na histórica conquista da Copa do Mundo de 1970. Com imagens raras e entrevistas exclusivas, o longa apresenta um retrato íntimo da carreira e da vida do Rei do Futebol. A produção reúne depoimentos de ex-jogadores da Seleção Brasileira e do Santos, como Mário Zagallo, Amarildo e Jairzinho, além de familiares, jornalistas e personalidades que acompanharam a era de ouro do futebol brasileiro.

Onde assistir: Netflix.

3. Ronaldo, O Fenômeno (2022)

Em “Ronaldo, O Fenômeno”, o ex-atacante revive desafios, lesões e a volta ao topo do futebol mundial Reprodução digital / Globoplay | Portal EdiCase

A produção apresenta a história de Ronaldo Nazário, desde os primeiros anos no futebol até a conquista do reconhecimento internacional. O longa revisita gols históricos, títulos importantes e episódios que marcaram a carreira do ex-atacante, incluindo a recuperação após lesões graves e o retorno triunfal na Copa do Mundo de 2002. Com imagens inéditas e relatos de amigos, familiares, jornalistas e grandes nomes do esporte, o documentário mostra os bastidores da vida de um dos jogadores mais influentes do futebol mundial e relembra os desafios enfrentados dentro e fora dos gramados.

Onde assistir: Globoplay.

4. A Copa do Mundo de Messi: A Ascensão da Lenda (2024)

Em “A Copa do Mundo de Messi: A Ascensão da Lenda”, Lionel Messi lidera a Argentina rumo ao título mundial no Catar Reprodução digital / Apple TV | Portal EdiCase

O documentário retrata a caminhada de Lionel Messi até o título mundial conquistado pela Argentina no Catar, em 2022. A produção relembra partidas marcantes, obstáculos superados ao longo dos anos e a importância do camisa 10 na campanha vitoriosa da seleção argentina. Com depoimentos, cenas exclusivas e registros dos bastidores do torneio, a produção mostra a dedicação, a pressão e os momentos emocionantes que transformaram a conquista em um dos capítulos mais memoráveis da história do futebol argentino.

Onde assistir: Apple TV.

5. Ronaldinho Gaúcho (2026)

“Ronaldinho Gaúcho” mostra a trajetória do craque brasileiro desde a infância até o sucesso internacional Reprodução digital / Netflix | Portal EdiCase

A série documental da Netflix sobre Ronaldinho Gaúcho revisita a trajetória de um dos atletas mais talentosos e carismáticos do futebol mundial. Desde a infância em um contexto simples no Brasil, a produção acompanha sua evolução até alcançar reconhecimento internacional, destacando momentos decisivos que impulsionaram sua carreira e o colocaram entre os grandes nomes do esporte.

Ao longo dos episódios, são relembradas suas passagens por clubes importantes e pela Seleção Brasileira, com foco em conquistas expressivas e jogadas memoráveis. A narrativa também abre espaço para aspectos fora de campo, trazendo bastidores, desafios pessoais e situações que marcaram sua vida, compondo um retrato mais completo e humano do jogador.