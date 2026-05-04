Como os cachorros enxergam? 7 curiosidades sobre a visão deles 

A visão canina é bastante diferente da humana em diversos aspectos Zuzanna Paluch / Shutterstock</div> <div> | Portal EdiCase

A visão, assim como a audição e o olfato, é um sentido muito importante para o cachorro. Embora muitos tutores associem os cães principalmente ao faro, os olhos também desempenham um papel essencial na forma como eles interpretam o ambiente, identificam movimentos e interagem com pessoas e outros animais. Esse conjunto de sentidos funciona de maneira integrada, ajudando o pet a se orientar e se proteger.

Apesar de não enxergarem todas as cores como os humanos, os cachorros não veem o mundo em preto e branco. Na verdade, a visão canina é bastante diferente da nossa em diversos aspectos, desde a percepção de cores até a capacidade de enxergar no escuro. A seguir, confira algumas curiosidades!

1. Os cachorros enxergam menos cores que os humanos

Os cães possuem uma visão considerada dicromática, ou seja, conseguem perceber menos variações de cores do que os humanos. Enquanto nós distinguimos uma ampla paleta, eles enxergam principalmente tons de azul e amarelo. Isso acontece porque possuem menos tipos de células chamadas cones na retina. Essa limitação não prejudica o animal no dia a dia, já que ele depende muito mais de outros sentidos. Isso explica por que brinquedos coloridos nem sempre chamam tanta atenção visual.

2. Eles não veem em preto e branco

Um mito bastante comum é que os cachorros enxergam tudo em preto e branco, mas isso não é verdade. Como eles percebem algumas cores, o mundo visual canino é formado por tons mais suaves e menos variados. Essa diferença ocorre devido à estrutura dos olhos, que é adaptada para outras funções.

3. A visão noturna dos cães é melhor

Os cachorros conseguem enxergar muito melhor no escuro do que os humanos. Isso acontece porque eles têm uma maior quantidade de bastonetes na retina, células responsáveis por captar luz em ambientes com pouca iluminação. Além disso, possuem uma estrutura chamada tapetum lucidum, que reflete a luz dentro do olho.

Os cachorros são mais eficientes para perceber objetos em movimento do que parados Inna Vlasova / Shutterstock | Portal EdiCase

4. Eles são mais sensíveis a movimentos

Uma das grandes habilidades visuais dos cães é detectar movimentos com facilidade, mesmo à distância. Essa característica tem origem em seus ancestrais caçadores, que precisavam identificar presas rapidamente. Os olhos dos cachorros são mais eficientes para perceber objetos em movimento do que parados. Isso explica por que eles reagem tão rápido a bolas, pessoas andando ou outros animais se deslocando.

5. A visão de detalhes é mais limitada

Em comparação com os humanos, os cachorros têm menor acuidade visual, ou seja, enxergam menos detalhes. Objetos que estão longe podem parecer mais borrados para eles. Essa característica está relacionada à forma como a retina é estruturada. Mesmo assim, isso não representa um problema significativo, pois o animal compensa essa limitação com o olfato e a audição.

Além disso, os cães não enxergam bem objetos que estão muito próximos do focinho. Isso ocorre porque o foco visual deles não é tão ajustado para curtas distâncias quanto o dos humanos. Por isso, é comum que eles usem o olfato para investigar itens próximos ou para reconhecer pessoas.

6. O campo de visão é mais amplo

Os cachorros possuem um campo de visão mais amplo que o dos humanos, podendo chegar a cerca de 240 graus, dependendo da raça. Isso acontece porque os olhos ficam posicionados mais lateralmente na cabeça. Essa adaptação permite que eles percebam melhor o que acontece ao redor, aumentando a capacidade de detectar possíveis ameaças ou movimentos. É uma vantagem herdada de seus ancestrais na natureza.

7. Algumas raças enxergam melhor que outras