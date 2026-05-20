Como cuidar do fígado durante a Copa do Mundo e evitar excessos

O fígado tem papel essencial no funcionamento do organismo, transformando nutrientes em energia e eliminando toxinas freshcare / Shutterstock | Portal EdiCase

A Copa do Mundo é um período marcado por festa, alegria, comemorações e reuniões repletas de comidas e bebidas. Contudo, os excessos na alimentação e o consumo de bebida alcoólica durante esse período podem afetar diretamente a saúde do fígado.

Considerado um dos principais órgãos do corpo humano, o fígado é responsável por regular o metabolismo de diversos nutrientes, como proteínas, carboidratos e lipídios, além de produzir substâncias essenciais para o bom funcionamento do organismo. No entanto, para desempenhar todas essas funções de forma adequada, ele precisa estar livre de toxinas e sobrecargas.

“O processo de digestão consiste na quebra dos nutrientes em moléculas cada vez menores, até o ponto de elas poderem ser absorvidas pela mucosa dos intestinos e depois lançadas na circulação sanguínea. Toda a circulação sanguínea do trato digestivo drena em direção à veia porta, de forma que nenhum nutriente ou substância ingerida consiga chegar ao resto do organismo sem antes passar pelo fígado”, explica o farmacêutico homeopata Jamar Tejada.

Trabalhos do fígado

É este órgão que filtra e estoca a energia necessária para o dia a dia. Também é o fígado que diz se a gordura ingerida será utilizada para gerar energia ou armazenada. Se o consumo de gorduras está em excesso, o órgão transforma o glicerol e o ácido graxo em triglicerídeos, armazenando-os no tecido subcutâneo, criando camadas de tecido adiposo (os famosos “pneuzinhos”).

Mas, se o corpo precisar de fontes extras de energia, o tecido adiposo quebra os triglicerídeos novamente em glicerol e ácido graxo, enviando-os de volta para o fígado para que eles possam ficar disponíveis como fonte de energia para as células.

O consumo excessivo de álcool pode sobrecarregar o fígado, favorecer o acúmulo de gordura no corpo e impactar a saúde ao longo do tempo View Apart / Shutterstock | Portal EdiCase

Consequências do excesso de álcool

Quanto ao processo de ingestão de álcool, que pode acontecer durante a época de Copa do Mundo, o farmacêutico homeopata explica que: “Os carboidratos e o excesso de ingestão de álcool são transformados em moléculas de glicose, que é a principal fonte de energia das células. Quando chega uma grande quantidade de glicose no fígado, ele libera uma parte em direção à circulação sanguínea e armazena outra sob a forma de glicogênio, para que esta possa ser usada como fonte de energia nos períodos de jejum ou atividade física”.

Contudo, o consumo dessas bebidas também deve ser regulado, pois, assim como outros alimentos, em excesso pode causar problemas de saúde. “Se o fígado já está cheio de glicogênio, mas o indivíduo continua ingerindo excessos, o mesmo passa a ser transformado em triglicerídeos, sendo enviado para os tecidos subcutâneos, aumentando assim os quilos na balança”, explica.

Receita para limpar o fígado

Para dar uma mãozinha em tudo aquilo que o fígado possa estar acumulando nestes dias, Jamar Tejada deixa uma receita simples para colocar em prática durante os jogos da Copa do Mundo.

Ingredientes

2 maçãs vermelhas cortadas em pedaços

1 pera cortada em pedaços

1/2 xícara de chá de mirtilo

1 folha de couve picada

1 pepino cortado em pedaços

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Coe o suco e sirva em seguida.

A dica é consumir o suco por pelo menos 3 vezes na semana durante um mês para ajudar na desintoxicação do fígado. “Quanto melhor a qualidade nutritiva, melhor o fígado responderá e cumprirá suas funções essenciais na saúde do organismo”, finaliza Jamar Tejada.