Camila Coelho anuncia fim de casamento após 21 anos: "Não tem sido fácil"

Ícaro e Camila Coelho se separaram após 21 anos de relacionamento. Reprodução @camilacoelho / Instagram

A influenciadora Camila Coelho, 38 anos, anunciou o fim do seu casamento com o empresário Ícaro Brenner Coelho após 21 anos de relacionamento. O anúncio foi feito por meio de uma publicação nas redes sociais na quarta-feira (13).

"Isso não tem sido fácil, mas é uma escolha que estamos fazendo com compreensão mútua. Não sabemos o que Deus tem preparado para o nosso futuro, mas seguimos em frente com o coração aberto e fé", escreveu Camila no Instagram.

Os dois se casaram em 2010 e são pais de Kai Coelho, três anos.

Quem é Camila Coelho

A mineira Camila Coelho tem mais de 10 milhões de seguidores no Instagram. Foi uma das pioneiras do segmento de blogs de moda e maquiagem no Brasil. Além disso, ela também foi uma das primeiras influenciadoras digitais a comparecer ao Met Gala, em 2019.

Camila se mudou para os Estados Unidos há 20 anos e começou o canal no YouTube para manter contato com a família e os amigos.