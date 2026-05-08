Camelos: 8 curiosidades sobre esses animais do deserto 

Os camelos são animais extremamente adaptados e inteligentes Shengyong Li / Shutterstock</div> <div> | Portal EdiCase

Os camelos são mamíferos herbívoros conhecidos principalmente por sua incrível capacidade de viver em regiões desérticas, onde o calor é intenso e a água é escassa. Originários da África e da Ásia, eles fazem parte da família Camelidae e se destacam por suas características físicas únicas, como as famosas corcovas. Ao longo da história, esses animais tiveram um papel importante no transporte de pessoas e mercadorias em áreas áridas.

Muito além da imagem clássica associada ao deserto, os camelos são animais extremamente adaptados e inteligentes. Suas características são resultado de milhares de anos de evolução, permitindo que sobrevivam em condições que seriam impossíveis para a maioria das espécies.

A seguir, conheça algumas curiosidades sobre os camelos!

1. As corcovas não armazenam água

As corcovas dos camelos não armazenam água, mas gordura. Essa gordura funciona como uma reserva de energia que pode ser utilizada quando o alimento é escasso no deserto. Quando o animal passa muito tempo sem se alimentar, a corcova pode até diminuir de tamanho. Esse mecanismo é importante porque permite que o corpo dele use essa reserva para sobreviver em períodos difíceis, garantindo energia.

2. Conseguem ficar dias sem beber água

Os camelos são famosos por suportarem longos períodos sem água, podendo passar vários dias ou até semanas dependendo das condições. Isso acontece porque seu organismo é altamente eficiente na conservação de líquidos. Eles produzem pouca urina e seu corpo evita a perda excessiva de água. Essa adaptação é essencial para a sobrevivência em regiões onde a água é rara.

3. Podem beber grandes quantidades de água de uma só vez

Quando encontram água, os camelos conseguem beber até cerca de 100 litros em poucos minutos. Isso é uma estratégia para aproveitar ao máximo as oportunidades raras de hidratação no deserto. Inclusive, o corpo deles é preparado para absorver rapidamente essa água sem sofrer danos. Essa capacidade garante que o animal se mantenha hidratado por mais tempo, aumentando suas chances de sobrevivência.

4. Têm narinas que se fecham

As narinas dos camelos podem se fechar completamente, o que ajuda a evitar a entrada de areia durante tempestades no deserto. Essa característica é fundamental para proteger o sistema respiratório do animal em ambientes com muito vento e poeira. Além disso, também contribui para reduzir a perda de água pelo corpo, já que diminui a evaporação durante a respiração.

Os cílios dos camelos funcionam como proteção contra a areia Caroline Ericson / Shutterstock | Portal EdiCase

5. Possuem cílios longos e dupla camada

Os camelos têm cílios longos e uma espécie de “dupla camada” que funciona como proteção contra a areia, evitando que partículas entrem nos olhos, especialmente durante tempestades de areia. Além disso, suas pálpebras são resistentes e ajudam a manter a visão protegida mesmo em condições adversas.

6. Seus pés são adaptados para a areia

Os pés dos camelos são largos e possuem uma espécie de almofada macia, que impede que afundem na areia quente, facilitando a locomoção em terrenos instáveis e ajuda a distribuir melhor o peso do corpo. Além disso, evita queimaduras, já que reduz o contato direto com o solo quente. Isso permite que eles caminhem longas distâncias sem grandes dificuldades.

7. Suportam temperaturas extremas

Os camelos conseguem lidar com temperaturas que variam de muito frio à noite até calor intenso durante o dia. Seu corpo é capaz de regular a temperatura interna, evitando a transpiração excessiva. Isso é importante porque reduz a perda de água, algo essencial para a sobrevivência no deserto.

8. São utilizados como meio de transporte há milhares de anos