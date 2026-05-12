Cachorro sem fome: 6 dicas para melhorar o apetite do animal 

Mudanças na rotina e no ambiente podem afetar o apetite dos cachorros Pixel-Shot / Shutterstock</div> <div> | Portal EdiCase

Os cachorros podem ser bastante sensíveis quando o assunto é alimentação. Mudanças no ambiente, alterações na rotina da casa, estresse, calor excessivo e até a troca da ração podem influenciar diretamente no apetite do animal. Em muitos casos, o pet apenas perde o interesse momentaneamente pela comida, sem que isso esteja relacionado a doenças graves.

Ainda assim, é importante ficar atento. A falta de apetite pode indicar desconfortos emocionais, excesso de petiscos ou até hábitos inadequados na rotina alimentar. Felizmente, algumas estratégias simples podem ajudar a estimular o cachorro a voltar a comer normalmente, tornando as refeições mais atrativas e agradáveis para ele. Veja!

1. Estabeleça horários fixos para as refeições

Criar uma rotina alimentar ajuda o cachorro a entender os momentos certos de comer. Quando a comida fica disponível o dia inteiro, muitos cães acabam perdendo o interesse pela refeição ou passam a beliscar pequenas quantidades ao longo do dia. O ideal é oferecer a ração em horários definidos e retirar o pote após cerca de 20 a 30 minutos, mesmo que o animal não tenha comido tudo.

2. Evite exagerar nos petiscos

O excesso de petiscos entre as refeições é uma das causas mais comuns da falta de apetite em cães. Muitos animais deixam de comer a ração porque sabem que receberão alimentos mais saborosos ao longo do dia. Por isso, ofereça petiscos com moderação e preferencialmente como recompensa em treinamentos ou comportamentos positivos. Também é importante evitar oferecer restos de comida humana, já que isso pode tornar o cachorro mais seletivo.

3. Torne a comida mais atrativa

Alguns cães enjoam da textura ou do sabor da ração, principalmente quando consomem o mesmo alimento por muito tempo. Nesses casos, pequenas adaptações podem ajudar a despertar o interesse pela comida. Misturar um pouco de sachê próprio para cães, adicionar água morna na ração ou oferecer alimentos úmidos indicados pelo veterinário pode deixar a refeição mais cheirosa e apetitosa.

Mas atenção: é importante fazer essas mudanças com equilíbrio para não estimular ainda mais a seletividade alimentar. Alterações bruscas também devem ser evitadas para prevenir problemas digestivos.

É importante oferecer um ambiente tranquilo para as refeições do cachorro Viktorya Telminova / Shutterstock | Portal EdiCase

4. Reduza situações de estresse

Os cachorros são animais muito sensíveis ao ambiente e às emoções ao redor. Mudanças na casa, chegada de novos animais, barulhos excessivos, ausência do tutor ou alterações na rotina podem afetar diretamente o apetite. Em momentos de estresse, alguns cães passam a comer menos ou até recusam a comida temporariamente. Por isso, é importante oferecer um ambiente tranquilo durante as refeições, longe de movimentações intensas e distrações.

5. Incentive atividades físicas e brincadeiras

A prática de atividades físicas ajuda a aumentar o gasto de energia e pode estimular naturalmente a fome do cachorro. Passeios, brincadeiras e enriquecimento ambiental contribuem para a saúde física e o equilíbrio emocional do animal. Cães sedentários tendem a apresentar menos interesse pela comida e podem desenvolver hábitos mais apáticos.

6. Mantenha os potes sempre limpos

A higiene dos potes de comida e água influencia diretamente o interesse do cachorro pela alimentação. Restos de comida acumulados, odores fortes ou sujeira podem incomodar o animal e fazer com que ele evite se aproximar da refeição. O ideal é lavar os recipientes diariamente com água e sabão neutro, enxaguando bem antes de reutilizar. Além disso, potes muito antigos ou danificados podem acumular bactérias e alterar o cheiro dos alimentos.

Observe os sinais e procure orientação veterinária

Embora a perda de apetite nem sempre esteja relacionada a doenças, é importante observar a duração do problema e outros sinais apresentados pelo cachorro. Se o animal passar muitas horas sem comer, apresentar vômitos, diarreia, apatia, perda de peso ou mudanças no comportamento, a avaliação veterinária se torna necessária.