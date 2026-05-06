Bolo caseiro: 4 receitas deliciosas e práticas para o Dia das Mães

Nada combina mais com o Dia das Mães do que o cheirinho de bolo caseiro saindo do forno. Simples, acolhedores e irresistíveis, eles transformam qualquer momento em uma lembrança especial, seja no café da manhã, na sobremesa do almoço ou no lanche da tarde em família.
Abaixo, confira 4 receitas práticas e deliciosas de bolo caseiro para o Dia das Mães!
1. Bolo de mandioca com coco
Ingredientes
- 500 g de mandioca ralada
- 3 ovos
- 200 ml de leite de coco
- 1 xícara de chá de leite
- 2 colheres de sopa de manteiga derretida
- 1 1/2 xícara de chá de açúcar
- 100 g de coco ralado
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- Coco ralado para decorar
- Manteiga para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Modo de preparo
Em um recipiente, misture a mandioca ralada, os ovos, o leite de coco, o leite, a manteiga derretida e o açúcar até obter uma massa homogênea. Acrescente o coco ralado e misture. Por último, coloque o fermento químico e mexa delicadamente. Despeje a massa em uma forma untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Retire do forno e aguarde amornar. Decore com coco ralado e sirva em seguida.
2. Bolo vulcão de pistache
Ingredientes
Bolo
- 3 ovos
- 1 xícara de chá de açúcar
- 1/2 xícara de chá de óleo
- 1 xícara de chá de leite
- 2 xícaras de chá de farinha de trigo
- 1/2 xícara de chá de pistache triturado
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- Manteiga para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Cobertura
- 350 g de leite condensado
- 250 g de creme de leite
- 2 colheres de sopa de pasta de pistache
- 1 colher de sopa de manteiga
Modo de preparo
Bolo
Em um recipiente, bata os ovos com o açúcar até obter uma mistura clara. Acrescente o óleo e o leite e misture bem. Adicione a farinha de trigo e o pistache triturado e mexa até a massa ficar homogênea. Por último, coloque o fermento químico e misture delicadamente. Despeje a massa em uma forma com furo central untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 minutos. Retire do forno e aguarde esfriar.
Cobertura
Em uma panela, misture o leite condensado, o creme de leite, a pasta de pistache e a manteiga. Leve ao fogo baixo, mexendo sempre, até engrossar e formar um creme consistente. Desenforme o bolo com cuidado e despeje a cobertura ainda quente por cima, deixando escorrer como “vulcão”. Sirva em seguida.
3. Bolo de abóbora com mel
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de abóbora cozida e amassada
- 3 ovos
- 1/2 xícara de chá de óleo
- 1/2 xícara de chá de mel
- 1 xícara de chá de açúcar mascavo
- 2 xícaras de chá de farinha de trigo
- 1 colher de chá de canela em pó
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- 3 colheres de sopa de mel
- Sementes de abóbora para decorar
- Óleo para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Modo de preparo
Em um liquidificador, bata a abóbora, os ovos, o óleo, o mel e o açúcar mascavo até obter uma mistura homogênea. Transfira para um recipiente, adicione a farinha de trigo e a canela em pó e mexa. Por último, coloque o fermento químico e misture delicadamente. Despeje a massa em uma forma com furo central untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Retire do forno e aguarde esfriar. Desenforme com cuidado e regue o bolo com mel. Finalize decorado com as sementes de abóbora e sirva em seguida.
4. Bolo de nozes com doce de leite
Ingredientes
Bolo
- 3 ovos
- 1 xícara de chá de açúcar
- 1/2 xícara de chá de óleo
- 1 xícara de chá de leite
- 2 xícaras de chá de farinha de trigo
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- 1/2 xícara de chá de nozes picadas
Cobertura
- 170 g de doce de leite
- 250 g de creme de leite
- Nozes para decorar
Modo de preparo
Bolo
Em um recipiente, bata os ovos com o açúcar até formar um creme claro. Adicione o óleo e o leite e misture bem. Acrescente a farinha de trigo e mexa até obter uma massa homogênea. Junte as nozes e, por último, o fermento químico, misturando delicadamente. Despeje a massa em uma forma untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 minutos. Retire do forno e aguarde esfriar. Reserve.
Cobertura
Em um recipiente, misture o doce de leite com o creme de leite até formar um creme liso. Desenforme o bolo com cuidado e despeje a cobertura por cima. Decore com nozes e sirva em seguida.