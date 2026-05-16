Atendimento psicológico gratuito para mães e mulheres tem inscrições abertas; saiba como participar

Ação prevê sessões de terapia para 10 mil mulheres. kieferpix / stock.adobe.com

A maternidade costuma vir acompanhada de uma lista silenciosa de cobranças: dar conta da rotina, do trabalho, da casa, da família e, muitas vezes, ainda encontrar espaço para cuidar de si. Uma campanha lançada pela MAG Seguros ao longo do mês de maio oferece atendimento psicológico gratuito e online para mulheres em diferentes contextos ligados ao cuidado e à maternidade.

A ação prevê seis sessões de terapia por videochamada, ao longo de até três meses, para até 10 mil participantes em todo o país. O cadastro pode ser feito até 31 de maio, ou enquanto houver vagas disponíveis, pelo site da campanha.

Criada dentro das ações de Dia das Mães da seguradora, a iniciativa não se restringe apenas a mães biológicas. Segundo a diretora de Marketing da empresa, Simone Cesena, podem participar mulheres que vivenciam a maternidade em diferentes configurações, como mães adotivas, solo, tentantes, cuidadoras e mulheres que exercem funções de cuidado dentro da família. A campanha também não exige que a participante seja cliente da seguradora.

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— Queríamos criar uma ação que oferecesse acolhimento real, acesso e cuidado, indo além de uma mensagem publicitária — afirma Simone.

A diretora afirma que a ideia surgiu a partir de estudos internos sobre bem-estar emocional e da percepção de que o conceito de proteção vem mudando dentro do setor de seguros.

— Por muitos anos, o seguro de vida foi encarado apenas como algo ligado à ausência, a um imprevisto ou a uma indenização. Mas a vida é muito mais do que isso. Estar bem no presente também faz parte dessa proteção — observa a gestora.

Segundo Simone, a empresa identificou um cenário de sobrecarga emocional entre mulheres e decidiu ampliar o acesso ao suporte psicológico. Além das 10 mil vagas destinadas ao público geral, outras 10 mil também foram disponibilizadas a mulheres atendidas pela Central Única das Favelas (Cufa).

Como funciona

A ação acontece em parceria com a TEM Saúde, responsável pelos atendimentos. Após o cadastro, as participantes recebem orientações por e-mail e SMS em até 72 horas para criar login na plataforma e agendar as consultas.

As sessões são realizadas por vídeo, com dia e horário marcados, e podem acontecer sempre com o mesmo profissional, dependendo da disponibilidade das agendas. Há também acompanhamento do histórico de atendimento para garantir continuidade ao suporte. Além do atendimento psicológico, as participantes recebem acesso gratuito a uma consultoria financeira.

Para Simone, ainda existe resistência quando o assunto é terapia.

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— Tratamento psicológico ainda é um tabu para muita gente. Muitas mulheres nunca tiveram acesso a nenhum profissional e estão extremamente sobrecarregadas — destaca a diretora.

Como se cadastrar

As inscrições devem ser feitas pelo site da campanha. Para participar, é necessário preencher um formulário com dados pessoais como nome, CPF, data de nascimento, telefone e e-mail. Depois do cadastro, a participante recebe as instruções para acessar a plataforma da TEM Saúde e realizar os agendamentos.

Segundo a empresa, as vagas serão preenchidas por ordem de inscrição. Caso a capacidade seja atingida, os interessados entram em lista de espera.