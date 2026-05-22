Almoço saudável: 5 receitas práticas para fazer na air fryer

Escolher opções para um almoço saudável nem sempre precisa envolver preparos demorados ou receitas complicadas. Com a air fryer, fica mais fácil montar refeições nutritivas, cheias de sabor e ideais para a correria da rotina, garantindo praticidade sem abrir mão da variedade. Carnes, legumes e combinações leves ganham textura dourada, ajudando a transformar o cardápio diário com alternativas mais equilibradas e apetitosas.
A seguir, confira 5 receitas práticas para fazer na air fryer para um almoço saudável!
1. Lombo suíno com ervas
Ingredientes
- 1 kg de lombo suíno em pedaços
- 3 dentes de alho picados
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- Suco de 1 limão
- 1 colher de chá de páprica defumada
- 1 colher de chá de cúrcuma
- 1 colher de chá de ervas finas
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Ramos de alecrim para finalizar
Modo de preparo
Em uma tigela, coloque os pedaços de lombo suíno, faça pequenos cortes na superfície e tempere com alho, azeite, suco de limão, páprica defumada, cúrcuma, ervas finas, sal e pimenta-do-reino. Misture bem para envolver toda a carne nos temperos e deixe descansar por 20 minutos. Preaqueça a air fryer a 200 °C por 5 minutos. Acomode os pedaços de lombo no cesto da air fryer sem sobrepor. Distribua os ramos de alecrim sobre a carne. Asse a 200 °C por 30 minutos. Abra o cesto, vire os pedaços e asse por mais 10 minutos, até a carne ficar dourada por fora e macia por dentro. Sirva em seguida.
2. Quibe recheado com ricota
Ingredientes
Massa
- 1 xícara de chá de trigo para quibe
- 2 xícaras de chá de água quente
- 500 g de patinho moído
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 2 colheres de sopa de hortelã picada
- 1 colher de sopa de azeite
- 1 colher de chá de páprica doce
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Recheio
- 200 g de ricota amassada
- 1 colher de sopa de cheiro-verde picado
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Massa
Coloque o trigo para quibe em uma tigela, cubra com água quente e deixe hidratar por 30 minutos. Escorra bem o trigo e aperte com as mãos para retirar o excesso de água. Em uma tigela grande, misture o trigo hidratado com o patinho moído, a cebola, o alho, a hortelã, o azeite, a páprica doce, o sal e a pimenta-do-reino. Reserve.
Recheio e montagem
Em uma tigela, misture a ricota com o cheiro-verde, o azeite, o sal e a pimenta-do-reino. Divida a massa do quibe em duas partes. Forre o fundo de uma forma que caiba na air fryer com metade da massa e pressione bem. Espalhe o recheio de ricota sobre a massa. Cubra com o restante da massa e alise a superfície. Faça cortes leves sobre o quibe para facilitar na hora de servir. Preaqueça a air fryer a 180 °C por 5 minutos. Coloque a forma no cesto e asse a 180 °C por 25 minutos, até ficar dourado. Retire da air fryer, deixe descansar por alguns minutos e sirva em seguida.
3. Filé de tilápia com crosta de aveia
Ingredientes
- 4 filés de tilápia
- Suco de 1 limão
- 2 dentes de alho picados
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1 xícara de chá de aveia em flocos finos
- 1 colher de chá de orégano
- Salsa picada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma tigela, coloque os filés de tilápia e tempere com suco de limão, alho, azeite, sal e pimenta-do-reino. Deixe descansar por 15 minutos para absorver os temperos. Em um prato, misture a aveia em flocos finos com o orégano. Passe os filés de tilápia na mistura de aveia, pressionando levemente para formar a crosta. Preaqueça a air fryer a 200 °C por 5 minutos. Coloque os filés no cesto, sem sobrepor. Asse a 200 °C por 10 minutos. Abra o cesto, vire os filés com cuidado e asse por mais 5 minutos, até ficarem dourados e crocantes. Retire da air fryer, finalize com a salsa e sirva em seguida.
4. Pimentões recheados
Ingredientes
- 2 pimentões vermelhos cortados ao meio e sem sementes
- 2 pimentões amarelos cortados ao meio e sem sementes
- 400 g de patinho moído
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 tomate sem sementes e cortado em cubos
- 2 colheres de sopa de aveia em flocos finos
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Brotos para finalizar
Modo de preparo
Em uma tigela, misture o patinho moído com a cebola, o alho, o tomate, a aveia, o azeite, o sal e a pimenta-do-reino. Recheie as metades dos pimentões com a mistura de carne, pressionando levemente para acomodar bem o recheio. Preaqueça a air fryer a 180 °C por 5 minutos. Coloque os pimentões recheados no cesto, sem sobrepor. Asse a 180 °C por 20 minutos ou até dourar levemente a superfície do recheio. Retire da air fryer, finalize com os brotos e sirva em seguida.
5. Omelete de legumes
Ingredientes
- 4 ovos
- 1/2 cenoura ralada
- 1 abobrinha cortada em cubos
- 1 tomate cortado em cubos
- 1/2 cebola picada
- 2 colheres de sopa de cheiro-verde picado
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1 colher de chá de orégano
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Azeite de oliva para untar
Modo de preparo
Em uma tigela, bata os ovos até ficarem bem misturados. Acrescente a cenoura, a abobrinha, o tomate, a cebola, o cheiro-verde, o azeite, o orégano, sal e a pimenta-do-reino. Misture bem até incorporar todos os ingredientes. Unte uma forma pequena que caiba na air fryer com azeite. Despeje a mistura na forma e espalhe de maneira uniforme. Preaqueça a air fryer a 180 °C por 5 minutos. Coloque a forma no cesto e asse a 180 °C por 15 a 18 minutos, até a omelete ficar firme e levemente dourada. Retire da air fryer, espere alguns minutos e sirva em seguida.