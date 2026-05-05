Almoço saudável: 5 receitas leves com vegetais para o dia a dia

Frango refogado com legumes e gergelim nadianb / Shutterstock | Portal EdiCase

Manter uma alimentação equilibrada no dia a dia pode ser mais simples do que parece, especialmente quando os vegetais ganham espaço no prato. Além de serem fontes importantes de fibras, vitaminas e minerais, eles ajudam a compor refeições leves, nutritivas e cheias de sabor. Com combinações práticas e ingredientes acessíveis, é possível preparar receitas que promovem saciedade sem pesar na digestão.

A seguir, confira 5 receitas leves com vegetais para incluir no almoço!

1. Frango refogado com legumes e gergelim

Ingredientes

500 g de peito de frango cortado em cubos

cortado em cubos 1 xícara de chá de brócolis em floretes

1 cenoura cortada em rodelas finas

1/2 pimentão vermelho cortado em tiras

1/2 pimentão verde cortado em tiras

1/2 cebola fatiada

2 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 colher de sopa de gergelim branco e preto

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e doure o alho e a cebola. Acrescente o frango e refogue até dourar por todos os lados. Adicione a cenoura, os pimentões e o brócolis e cozinhe por 5 a 7 minutos, mexendo ocasionalmente, até que os legumes fiquem macios, mas ainda firmes. Tempere com sal e pimenta-do-reino e misture bem para incorporar os sabores. Finalize com o gergelim e sirva em seguida.

2. Salada morna de abobrinha com grão-de-bico

Ingredientes

2 abobrinhas cortadas em meia-lua

1 xícara de chá de grão-de-bico cozido e escorrido

cozido e escorrido 1 tomate picado

1/2 cebola-roxa fatiada

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Suco de 1 limão

Salsinha picada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira, aqueça 1 colher de sopa de azeite e refogue a abobrinha até dourar levemente. Transfira para uma tigela e misture com o grão-de-bico, o tomate e a cebola-roxa. Tempere com o restante do azeite, suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Finalize com salsinha e sirva.

3. Berinjela recheada com ricota e espinafre

Ingredientes

2 berinjelas

200 g de ricota amassada

1 xícara de chá de espinafre picado

picado 1 dente de alho picado

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Corte as berinjelas ao meio e retire parte da polpa. Reserve. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho. Adicione o espinafre e refogue até murchar. Desligue o fogo e misture com a ricota. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Recheie as berinjelas com a ricota e o espinafre. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 25 minutos. Sirva em seguida.

Salada de quinoa com vegetais e queijo feta Cook Shoots Food / Shutterstock | Portal EdiCase

4. Salada de quinoa com vegetais e queijo feta

Ingredientes

1 xícara de chá de quinoa

2 xícaras de chá de água

10 tomates-cereja cortados ao meio

1 pepino cortado em cubos

1/2 pimentão amarelo cortado em cubos

1/4 de cebola-roxa picada

1/2 xícara de chá de azeitona preta sem caroço

100 g de queijo feta cortado em cubos

1 xícara de chá de folhas de rúcula

2 colheres de sopa de coentro picado

3 colheres de sopa de azeite de oliva

Suco de 1 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a quinoa e a água e cozinhe em fogo médio por 15 a 20 minutos, ou até que os grãos fiquem macios e a água seque completamente. Desligue o fogo e espere esfriar. Em uma tigela grande, misture a quinoa cozida, os tomates-cereja, o pepino, o pimentão amarelo, a cebola-roxa, a azeitona, as folhas de rúcula e o queijo feta. Tempere com azeite de oliva, suco de limão, sal e pimenta-do-reino e misture delicadamente. Finalize com coentro e sirva em seguida.

5. Omelete de espinafre e tomate

Ingredientes

3 ovos

1 xícara de chá de espinafre picado

1 tomate sem sementes e picado

1 colher de sopa de cebola picada

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo