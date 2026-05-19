Almoço saudável: 5 receitas de forno práticas e leves para o dia a dia

Manter uma alimentação equilibrada durante a rotina corrida pode ser mais simples com receitas de forno práticas e leves. Algumas combinações assadas conseguem unir sabor, praticidade e ingredientes nutritivos sem exigir preparos complicados ou excesso de louça na cozinha. Elas ganham espaço justamente por facilitarem o dia a dia sem abrir mão de boas refeições.
A seguir, confira 5 receitas de forno práticas e leves para o dia a dia!
1. Peixe assado com vegetais
Ingredientes
- 1 filé grande de peixe
- Água para cozinhar
- 500 g de batata descascada e cortada em rodelas
- 250 g de tomate-cereja
- 80 g de azeitona preta sem caroço
- 4 dentes de alho picados
- 1 colher de sopa de salsa picada
- 1 colher de chá de tomilho fresco
- 1 colher de chá de páprica doce
- 1 colher de chá de sal
- 1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída
- 3 colheres de sopa de azeite de oliva extravirgem
- Suco de 1 limão
- 1/2 xícara de chá de caldo de legumes
Modo de preparo
Em uma panela, cubra a batata com água e cozinhe em fogo médio por cerca de 8 minutos, apenas para que fique levemente macia. Escorra bem. Após, em uma assadeira grande, distribua a batata, o tomate-cereja e a azeitona. Tempere com metade do alho, metade da salsa, tomilho, páprica doce, sal, pimenta-do-reino e 2 colheres de sopa de azeite de oliva extravirgem. Misture delicadamente.
Disponha o filé de peixe sobre os vegetais. Em seguida, regue com o suco de limão, o restante do azeite e espalhe o restante do alho por cima do peixe. Acrescente o caldo de legumes no fundo da assadeira para manter a preparação úmida. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 30 minutos, até que o peixe fique macio e a batata dourada nas bordas. Nos últimos 5 minutos, aumente a temperatura para 220 °C. Finalize com salsa e sirva em seguida.
2. Almôndega de frango ao forno com molho de tomate
Ingredientes
- 700 g de frango moído
- 2 ovos
- 5 colheres de sopa de aveia em flocos finos
- 3 dentes de alho picados
- 1 colher de chá de sal
- 1/2 colher de chá de páprica doce
- 1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída
- 3 cenouras cozidas e escorridas
- 1 cebola picada
- 2 xícaras de chá de molho de tomate
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- Azeite de oliva para untar
Modo de preparo
Em um recipiente, misture o frango moído com os ovos, a aveia em flocos finos, o alho, o sal, a páprica doce e a pimenta-do-reino. Modele pequenas almôndegas e disponha em uma assadeira untada levemente com azeite de oliva.
Bata no liquidificador as cenouras cozidas com o molho de tomate até formar um molho cremoso. Cubra as almôndegas com o molho e leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 30 minutos, até dourarem.
3. Berinjela com ricota ao molho de tomate
Ingredientes
- 2 berinjelas
- 250 g de ricota fresca amassada
- 1/3 de xícara de chá de iogurte natural sem açúcar
- 2 dentes de alho picados
- 1 colher de sopa de manjericão picado
- 1 colher de chá de orégano seco
- 1/2 colher de chá de sal
- 1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída
- 2 xícaras de chá de molho de tomate
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- Folhas de manjericão para finalizar
- Azeite de oliva para untar
Modo de preparo
Corte as berinjelas em fatias finas no sentido do comprimento. Disponha as fatias sobre uma assadeira untada levemente com azeite de oliva e leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 15 minutos, virando na metade do tempo, até que fiquem macias e levemente douradas.
Em uma tigela, misture a ricota, o iogurte natural, o alho, o manjericão, o orégano, o sal e a pimenta-do-reino até formar um creme firme. Espalhe uma pequena porção do recheio sobre cada fatia de berinjela assada e enrole delicadamente, formando rolinhos.
Cubra o fundo de uma travessa com o molho de tomate. Disponha os rolinhos lado a lado. Após, leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 25 minutos, até o molho ficar borbulhante. Finalize com folhas de manjericão e sirva quente.
4. Quibe de abóbora com recheio de espinafre e ricota
Ingredientes
- 500 g de abóbora-cabotiá cozida e amassada
- 1 xícara de chá de trigo para quibe
- 2 xícaras de chá de água quente
- 1 colher de sopa de hortelã picada
- 1 colher de chá de sal
- 1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída
- 200 g de ricota fresca amassada
- 3 xícaras de chá de espinafre
- Azeite de oliva a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, cubra o trigo para quibe com água quente e deixe hidratando por 15 minutos. Após, utilize um pano limpo para remover o excesso de água. Em uma panela, aqueça o azeite de oliva e refogue o espinafre até murchar. Em uma tigela, misture a abóbora-cabotiá, o trigo para quibe, a hortelã, o sal e a pimenta-do-reino. Em outra tigela, misture a ricota fresca com o espinafre refogado.
Espalhe metade da massa em uma travessa untada com azeite de oliva. Após, distribua o recheio e cubra com o restante da massa. Faça cortes superficiais na superfície e leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 35 minutos, até firmar e dourar levemente. Sirva em seguida.
5. Panqueca de forno com recheio de atum e legumes
Ingredientes
- 2 ovos
- 1 xícara de chá de leite desnatado
- 1 xícara de chá de farinha de aveia
- 1 colher de sopa de azeite de oliva extravirgem
- 340 g de atum sólido ao natural escorrido
- 1 cenoura ralada
- 1 tomate picado
- 1/2 cebola picada
- 1 colher de chá de sal
- 1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída
- 1 colher de sopa de cheiro-verde picado
- 1 xícara de chá de molho de tomate
- Azeite de oliva para untar
Modo de preparo
Bata no liquidificador os ovos, o leite desnatado, a farinha de aveia e o azeite de oliva extravirgem até formar uma massa homogênea. Em uma tigela, misture o atum, a cenoura, o tomate, a cebola, o sal, a pimenta-do-reino e o cheiro-verde picado.
Em seguida, despeje metade da massa em uma travessa untada levemente com azeite de oliva. Espalhe o recheio e cubra com o restante da massa. Finalize com o molho de tomate e leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 35 minutos. Sirva em seguida.