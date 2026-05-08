8 livros inspiradores para presentear no Dia das Mães

Os livros podem ser ótimos presentes para o Dia das Mães dodotone / Shutterstock | Portal EdiCase

A maternidade, em suas múltiplas facetas, exige muito mais do que dedicação: demanda espaços de acolhimento e ferramentas para lidar com a complexidade dos vínculos afetivos. Pensando nisso, organizamos uma seleção de obras que se propõem a ir além do entretenimento, oferecendo suporte emocional, reflexões profundas sobre o maternar, além de auxiliar mães que também empreendem.

A curadoria destaca livros que privilegiam a saúde mental e o fim da busca pela maternidade idealizada, promovendo a ideia de que o autocuidado é um compromisso diário e uma necessidade básica para o equilíbrio pessoal e familiar. Confira!

1. Um amor infinito

“Um amor infinito” é uma narrativa sensível sobre afeto, amor geracional, família e os laços que crescem no cotidiano Divulgação / VR Editora | Portal EdiCase

Neste livro, uma brincadeira entre mãe e filha vira um desafio divertido: quem ama mais? Entre números cada vez maiores, a pequena protagonista tenta medir um sentimento que parece não ter fim. Ao descobrir o conceito de infinito, ela entende que o amor não cabe em cálculos. Inspirado na história real da autora Alessandra Pezarine, esta é uma narrativa sensível sobre afeto, amor geracional, família e os laços que crescem no cotidiano.

2. Filosofia – O caminho da liberdade

Em “Filosofia – O caminho da liberdade”, Luís Carlos Marques Fonseca resgata o sentido original da Filosofia como uma via prática de transformação humana Divulgação / Hanoi Editora | Portal EdiCase

A Filosofia não é apenas pensar; é a arte de libertar a própria alma. Neste livro, Luís Carlos Marques Fonseca resgata o sentido original da Filosofia como uma via prática de transformação humana. O autor apresenta o ato de filosofar como um trabalho de engenharia interior, em que há a construção de um indivíduo consciente que deixa de ser refém de seus instintos e condicionamentos para assumir o comando da própria vida.

3. Cartas para Adelaine

“Cartas para Adelaine” é um guia acolhedor para mães e filhas atravessarem a adolescência juntas Divulgação / Berenice Shakti | Portal EdiCase

Escrito pela especialista em sexualidade humana e saúde da mulher, Berenice Shakti, esse livro é um guia acolhedor para mães e filhas atravessarem a adolescência juntas. Por meio de cartas com mensagens profundas e linguagem leve, a obra abre espaço para diálogos sinceros sobre mudanças no corpo, sentimentos, menstruação e sexualidade de forma gentil. O objetivo é fortalecer vínculos e apoiar o florescer das meninas, promovendo o autocuidado, o amor-próprio e a construção da própria identidade.

4. Maternidade sem apuros

Em “Maternidade sem apuros”, Renata Veras convida cada mulher a abandonar a maternidade idealizada e acolher a própria vulnerabilidade Divulgação / Editora Mundo Cristão | Portal EdiCase

Se você sente que nunca faz o suficiente, este livro vai ressoar no seu coração. Em meio à pressão de dar conta de tudo, muitas mães vivem exaustas e ainda se cobram cada vez mais. Renata Veras escreve sobre esse lugar real e convida cada mulher a abandonar a maternidade idealizada, acolher a própria vulnerabilidade e descobrir que ser uma mãe imperfeita já é o bastante.

5. Gerando em oração

Em “Gerando em oração”, Amanda Josepetti mostra como a fé pode sustentar, promover paz e fortalecer o vínculo com o filho desde o ventre Divulgação / Editora Vida | Portal EdiCase

A gestação traz medos, dúvidas e emoções intensas. E este livro acolhe todos esses sentimentos. Mais do que acompanhar o desenvolvimento do bebê, Amanda Josepetti convida a viver esse tempo como uma jornada na qual cada dia também forma o coração da mãe. Com reflexões sensíveis e orações ao final de cada capítulo, a autora mostra como a fé pode sustentar, promover paz e fortalecer o vínculo com o filho desde o ventre, preparando não só para o parto, mas para o maternar.

6. Manual de sobrevivência para pais de adolescentes

“Manual de sobrevivência para pais de adolescentes” propõe uma convivência mais saudável dentro de casa com os adolescentes Divulgação / Edipro | Portal EdiCase

A publicação orienta mães e pais a compreenderem os conflitos da juventude com mais empatia, firmeza e diálogo. A autora explica comportamentos típicos da adolescência e apresenta caminhos práticos para lidar com silêncios, limites, telas, mentiras e desafios emocionais. Com base em conhecimento técnico e experiência com famílias, o livro propõe uma convivência mais saudável dentro de casa. Uma leitura essencial para transformar crises em conexão.

7. O livro secreto do escritor

“O livro secreto do escritor” é uma leitura inspiradora para mães curiosas, criativas e que podem encontrar na escrita uma forma de expressão e realização pessoal Divulgação / Citadel Editora | Portal EdiCase

Sugestão ideal para mães que amam livros, escrita e boas histórias, seja como leitoras apaixonadas ou como autoras em potencial. A obra é um convite para conhecer os bastidores da literatura, passando por temas como escrita criativa, storytelling, marca pessoal e até marketing digital aplicado ao universo dos livros. Ao longo das páginas, Lilian Cardoso apresenta exercícios práticos para ajudar as leitoras a identificar sua própria personalidade na escrita. Uma leitura inspiradora para mães curiosas, criativas e que podem encontrar na escrita uma forma de expressão e realização pessoal.

8. Mulheres tristes, amores & revoluções

“Mulheres tristes, amores & revoluções” explora identidade e aparência, revelando as máscaras que escondem verdades profundas Divulgação / Ipê Das Letras | Portal EdiCase

O livro retrata a jornada de Maria em busca de respostas sobre o desaparecimento da mãe, Ana. Nessa trajetória, a protagonista não apenas desvenda segredos de família, mas confronta acontecimentos que irão, irremediavelmente, reescrever o seu destino. De forma poética, a publicação expõe o duelo entre a essência e a aparência, ao mergulhar na angústia de personagens que, sob o peso das convenções, vestem “personas” para ocultar suas identidades.