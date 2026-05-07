Mudanças na alimentação, atividade física e acompanhamento profissional são fundamentais para sustentar o emagrecimento a longo prazo Alones / Shutterstock | Portal EdiCase

Manter o peso após o uso dos medicamentos análogos de GLP-1, popularmente conhecidos como “canetas emagrecedoras”, pode representar um desafio para muitas pessoas. Isso porque, após a interrupção do tratamento, o organismo tende a voltar gradualmente aos padrões anteriores de fome, saciedade e metabolismo, favorecendo o reganho de peso.

No caso do sobrepeso e da obesidade, isso acontece porque são condições crônicas, influenciadas por fatores metabólicos e genéticos, que favorecem a recuperação do peso perdido. “Em muitos casos, no entanto, conseguimos reduzir a dose [do medicamento] para fazer manutenção”, explica a Dra. Deborah Beranger, endocrinologista, com pós-graduação em Endocrinologia e Metabologia pela Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro.

Além disso, quando não há manutenção dos hábitos saudáveis após o uso dos medicamentos, o corpo tende a recuperar o peso perdido. “Para evitar isso, é fundamental trabalhar a reeducação alimentar, manter atividade física regular e, em alguns casos, adotar estratégias de manutenção com acompanhamento médico e nutricional”, acrescenta a Dra. Marcella Garcez, nutróloga, diretora e professora da Associação Brasileira de Nutrologia (ABRAN).

De acordo com a Dra. Patricia Magier, ginecologista com especialização em Medicina Integrativa e Funcional, as mudanças no estilo de vida podem atuar para impedir o reganho de peso. “A obesidade, como uma doença crônica, requer controle contínuo; por isso, modificações dietéticas, prática regular de atividade física e melhora do sono são mudanças inegociáveis para manutenção do peso perdido”, ressalta.

A seguir, confira 7 estratégias para manter o peso após uso das “canetas emagrecedoras”!

1. Ajuste nutricional

O cuidado com a alimentação é essencial durante e após o uso dos medicamentos para emagrecer. “A dieta deve ser adaptada para manter a saciedade e evitar oscilações glicêmicas. É recomendável o aumento da ingestão proteica, que pode compensar a queda na saciedade induzida pelo GLP-1. Além disso, uma dieta rica em fibras mantém o efeito positivo do GLP-1 na microbiota intestinal”, diz a Dra. Patricia Magier.

2. Desmame gradual

Caso haja realmente a necessidade de retirar o medicamento, o ideal é fazer isso gradativamente. “A retirada abrupta pode causar hiperfagia compensatória. Reduzir progressivamente a dose ao longo de algumas semanas pode minimizar esse efeito. Alternar para medicamentos com meia-vida mais longa (como tirzepatida) pode ser uma opção para uma transição mais suave”, explica a ginecologista.

3. Suplementação estratégica

Prebióticos e probióticos têm se destacado como suplementação após o uso das “canetas emagrecedoras”. Segundo a Dra. Patricia Magier, o uso deles pode contribuir para preservar os efeitos positivos promovidos pelos medicamentos no organismo. Além disso, uma alimentação rica em fibras, que favoreça a fermentação intestinal e a produção de ácidos graxos de cadeia curta, pode ajudar na manutenção do metabolismo energético e no controle do peso.

Cultivar uma relação equilibrada com a alimentação, sem culpa ou restrições extremas, é essencial para construir hábitos mais saudáveis e sustentáveis Pixel-Shot / Shutterstock | Portal EdiCase

4. Melhorar a relação com os alimentos

Não é estratégico ser tão cruel consigo mesmo após comer um bolo ou um doce. “Isso gera culpa. E nossa relação com os alimentos não deve ser de culpa nem de compensação. Quando alguém está buscando emagrecer, pode parecer que a restrição é a única maneira de permanecer firme em busca do objetivo. Mas, na verdade, se você quer perder peso, ser rigoroso demais com cada pedacinho que passa pelos lábios pode sabotar seus objetivos — sem mencionar sua autoestima. Uma das respostas mais comuns à culpa dos alimentos é sair do controle”, alerta a Dra. Marcella Garcez.

Dessa maneira, não é necessário excluir completamente os alimentos que gosta da dieta. “Você pode incorporar tudo com moderação, que não é apenas uma maneira sustentável de viver, mas também uma maneira mais gentil de se tratar”, completa a Dra. Deborah Beranger.

5. Monitoramento frequente

Monitorar regularmente o peso pode ajudar a manter os ganhos obtidos com os medicamentos. “Alguns estudos descobriram que quanto mais as pessoas monitoram seus esforços para perder peso, mais peso elas tendem a perder de forma consistente. Vimos esse aumento das ferramentas digitais de saúde na última década, e elas fornecem uma ótima maneira para as pessoas acessarem intervenções para melhorar sua saúde”, explica a Dra. Marcella Garcez.

A rotina de montar uma espécie de diário alimentar online com esses aplicativos ajuda a ter noção das calorias na dieta (claro, sem que isso prejudique a relação com a comida).

6. Estímulo da atividade física

Exercícios resistidos ajudam a manter a taxa metabólica basal elevada e evitam perda de massa muscular, um fator crítico para evitar o efeito rebote. “Exercícios aeróbicos também são indicados, pois melhoram a capacidade cardiovascular e ajudam a aumentar o gasto energético”, diz a Dra. Deborah Beranger.

7. Suporte comportamental e psicológico

Segundo a Dra. Patricia Magier, terapias cognitivas-comportamentais ajudam na reeducação alimentar e controle do apetite, enquanto o monitoramento contínuo evita deslizes e ajusta estratégias.

Por fim, a ginecologista lembra que a obesidade é uma doença crônica e multifatorial. “O sucesso no controle do peso vai além de qualquer medicamento isolado, e a abordagem personalizada e multidisciplinar é essencial para evitar o efeito rebote”, finaliza.