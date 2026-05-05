5 passos para melhorar a autoestima com a energia de Pombagira

Valorizar quem você é transforma a forma como se apresenta ao mundo cosmaa / Shutterstock | Portal EdiCase

A energia de Pombagira está profundamente ligada ao poder pessoal, à sensualidade consciente e à valorização de si. Trabalhar essa força não tem a ver apenas com espiritualidade, mas com assumir o próprio valor sem culpa. Se você quer fortalecer sua autoestima, estes passos podem te ajudar a acessar essa potência. Confira!

1. Reconheça o seu valor sem pedir permissão

Pombagira ensina que você não precisa da validação de ninguém para se sentir suficiente. Comece observando suas qualidades, suas conquistas e tudo o que você já superou. Pare de se diminuir para caber em espaços que não o(a) valorizam.

2. Cuide da sua imagem como um ritual de poder

A forma como você se apresenta ao mundo impacta diretamente sua autoestima. Use roupas que a façam se sentir bonito(a), invista no autocuidado e transforme isso em um momento sagrado.

3. Aprenda a dizer “não” sem culpa

Um dos principais ensinamentos dessa energia é o limite. Quando você diz “não” para o que te desrespeita, automaticamente diz “sim” para você. Autoestima também é saber se proteger.

Dançar pode ajudar a fortalecer a autoestima e aumentar a autoconfiança fizkes / Shutterstock | Portal EdiCase

4. Conecte-se com sua sensualidade de forma presente

Sensualidade não é sobre agradar o outro — é sobre se sentir vivo(a) no próprio corpo. Dance, olhe-se no espelho, se permita sentir prazer em ser quem você é. Esse contato fortalece sua autoconfiança de dentro para fora.

5. Pratique um ritual de conexão com sua força feminina