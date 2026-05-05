5 frases de Albert Einstein para refletir e se inspirar nesta terça-feira

Albert Einstein também conquistou fama mundial com suas reflexões sobre religião, política e educação Harmony Video Production / Shutterstock</div> <div> | Portal EdiCase

Um dos principais físicos de todos os tempos, Albert Einstein ficou conhecido por desenvolver a Teoria da Relatividade e a equação E = mc^2, que estabelece a relação entre massa e energia. Mas seu legado vai muito além disso. O cientista também conquistou fama mundial com suas reflexões sobre religião, política, educação e, claro, a perseguição da Alemanha nazista aos judeus.

Apesar disso, os holofotes nunca foram seu forte. Tanto é que, em 1953, Einstein revelou ao amigo e um de seus primeiros biógrafos, Carl Seelig, a seguinte frase: “No passado, jamais me passou pela cabeça que cada comentário casual meu seria captado e gravado. Caso contrário, eu teria me fechado ainda mais em mim mesmo”.

Fato é que, mesmo sem buscar reconhecimento constante, suas ideias e pensamentos atravessaram gerações e continuam motivando pessoas ao redor do mundo, tornando-se verdadeiras lições para diferentes momentos da vida.

Abaixo, confira 5 frases de Albert Einstein para você refletir e se inspirar nesta terça-feira!

1. Conhecimento e imaginação

“A imaginação é mais importante que o conhecimento, porque o conhecimento é limitado, ao passo que a imaginação abrange o mundo inteiro.”

A declaração foi feita por Albert Einstein durante uma entrevista concedida a George Sylvester Viereck, publicada na revista The Saturday Evening Post, sob o título “What Life Means to Einstein”.

2. Maiores perigos da humanidade

“A ciência trouxe esse perigo [as armas nucleares], mas o verdadeiro problema está na mente e no coração dos homens. Não vamos mudar os corações de outros homens por mecanismos, e sim mudando nossos corações e falando com bravura… Quando tivermos clareza de coração e mente… só então encontraremos a coragem para superar o medo que assombra o mundo.”

A famosa reflexão é um trecho da entrevista concedida por Albert Einstein a Michael Amrine, publicada sob o título “The Real Problem Is in the Hearts of Men”, na revista The New York Times Magazi.

As frases de Albert Einstein oferecem reflexões profundas sobre a vida Satish Bapat / Shutterstock | Portal EdiCase

3. Reflexão sobre o tempo

“A distinção entre passado, presente e futuro é apenas uma ilusão teimosamente persistente.”

Trecho retirado da carta de condolências de Einstein à família do engenheiro suíço Michele Besso, seu melhor amigo de tempos de faculdade.

4. Obediência cega

“Detesto, de saída, quem é capaz de marchar em formação com prazer ao som de uma banda. Nasceu com cérebro por engano; bastava-lhe a medula espinhal.”

O trecho que expressa o repúdio do físico à obediência cega é uma adaptação do livro “Como Vejo O Mundo”, Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1981.

5. Sentido da vida e o que realmente tem valor

“Jamais considerei o prazer e a felicidade como um fim em si […] Chamam-se o bem, a beleza, a verdade. Se não me identifico com outras sensibilidades semelhantes à minha e se não me obstino incansavelmente em perseguir este ideal eternamente inacessível na arte e na ciência, a vida perde todo o sentido para mim. Ora, a humanidade se apaixona por finalidades irrisórias que têm por nome a riqueza, a glória, o luxo. Desde moço já as desprezava.”