5 erros que iniciantes cometem na academia e como evitá-los para evoluir mais rápido

Exagerar nas cargas e negligenciar a alimentação estão entre os erros mais comuns de quem começa na academia Sarayut Sridee / Shutterstock | Portal EdiCase

As academias estão entre os destinos mais procurados por quem decide mudar de hábitos, seja por indicação médica, vaidade ou qualidade de vida. Mas a disposição para começar nem sempre vem acompanhada de orientação adequada.

Segundo a Associação Brasileira de Academias (ACAD), o Brasil é o segundo maior mercado fitness do mundo, e grande parte dos iniciantes abandona a prática nos primeiros três meses. Para o profissional de educação física e coordenador técnico da Academia Corpo e Saúde, Breno Daniel, muitos desistem justamente por cometer erros evitáveis logo no começo da jornada. “A falta de informação transforma o que deveria ser um hábito saudável em uma experiência frustrante ou até lesiva”, alerta.

Nesse sentido, conhecer alguns erros comuns e como evitá-los pode ser a diferença entre criar uma rotina consistente e abandonar o treino antes de colher qualquer resultado. Confira a seguir!

1. Ignorar a avaliação física inicial



O primeiro erro, e um dos mais graves, é pular a avaliação física antes de começar os treinos. É a partir dela que o profissional identifica limitações, objetivos e o nível de condicionamento do aluno. “Treinar sem avaliação é como tomar um remédio sem diagnóstico. O exercício é saúde, mas precisa ser prescrito corretamente”, explica Breno Daniel.

2. Exagerar na intensidade nos primeiros dias

A animação do início leva muitos iniciantes a treinar além do que o corpo aguenta. O resultado quase sempre é o mesmo: dores musculares intensas, cansaço excessivo e desânimo. Breno Daniel recomenda uma progressão gradual de carga e intensidade. “O corpo precisa de tempo para se adaptar. Quem exagera logo no começo tende a desistir antes de ver qualquer resultado”, ressalta.

Para conseguir enxergar os resultados do treino, o descanso deve fazer parte da rotina NDAB Creativity / Shutterstock | Portal EdiCase

3. Não respeitar os dias de descanso

Mais treino não significa mais resultado. O descanso é parte fundamental do processo, pois é durante ele que o músculo se recupera e cresce. “Muita gente acha que ficar em casa é perder tempo. Na verdade, é quando o treino faz efeito“, esclarece o coordenador técnico da Academia Corpo e Saúde.

4. Copiar o treino de outras pessoas

É comum que iniciantes cheguem à academia replicando rotinas de influenciadores ou amigos mais avançados. O problema é que cada corpo tem necessidades específicas. O treino precisa ser individualizado, pois o que funciona para um pode ser ineficaz e até mesmo perigoso para o outro.

5. Negligenciar a técnica de execução dos exercícios

Levantar cargas pesadas sem dominar a execução correta dos movimentos é um caminho direto para lesões. Breno Daniel enfatiza que a técnica sempre deve vir antes do peso. “Um agachamento malfeito com 10 kg faz mais mal do que bem. O iniciante precisa aprender o movimento antes de evoluir a carga”, alerta.