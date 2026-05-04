4 banhos de proteção para fazer em maio

Maio trará uma energia de limpeza emocional e fortalecimento espiritual. Será um período ideal para cuidar da sua vibração, afastar cargas negativas e reforçar a proteção energética. Os banhos são aliados poderosos nesse processo — simples, acessíveis e cheios de intenção. Antes de tudo, lembre-se: o mais importante é a sua intenção. Faça o banho com calma, mentalizando proteção, equilíbrio e paz.
A seguir, confira banhos de proteção para fazer em maio!
1. Banho de alecrim e manjericão (proteção e vitalidade)
Esse banho é perfeito para renovar as energias e afastar inveja e cansaço espiritual.
Materiais
- 1 l de água
- 1 punhado de alecrim
- 1 punhado de manjericão
Como fazer
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e adicione o alecrim e o manjericão. Deixe em infusão por alguns minutos, coe e espere amornar. Após o banho higiênico, jogue do pescoço para baixo, mentalizando uma luz protetora ao seu redor.
2. Banho de arruda (proteção contra energias negativas)
A arruda é conhecida por seu forte poder de limpeza espiritual.
Materiais
- 1 l de água
- Algumas folhas de arruda
Como fazer
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e adicione algumas folhas de arruda. Deixe descansar, coe e utilize após o banho normal. Ao jogar a água, imagine toda a energia negativa sendo dissolvida e indo embora.
3. Banho de camomila e lavanda (acalmar e proteger emocionalmente)
Ideal para momentos de ansiedade, tensão e sensibilidade emocional.
Materiais
- Água
- Camomila
- Lavanda
Como fazer
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e adicione a camomila e a lavanda. Deixe em infusão por alguns minutos. Após esfriar, despeje no corpo, do pescoço para baixo, mentalizando tranquilidade, acolhimento e proteção emocional.
4. Banho de folhas de louro (proteção e abertura de caminhos)
Além de proteger, esse banho ajuda a fortalecer sua energia pessoal.
Materiais
- Água
- Folhas de louro
Como fazer
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione o louro e desligue o fogo. Coe e espere amornar. Após o banho higiênico, jogue do pescoço para baixo, mentalizando caminhos abertos, segurança e boas oportunidades chegando até você.