10 minutos por dia: rotina prática de skincare para mulheres reais

Uma rotina prática ajuda a manter a pele protegida, equilibrada e bem cuidada ao longo do tempo Prostock-studio / Shutterstock | Portal EdiCase

Trabalho, estudos, rotina doméstica, cuidado com os filhos e uma série de responsabilidades fazem parte do dia a dia da mulher moderna. Diante dessa sobrecarga constante, é comum que o autocuidado acabe ficando em segundo plano, especialmente quando se trata da saúde da pele.

A dermatologista Ana Carolina Sumam defende a simplificação do cuidado diário como caminho para torná-lo viável mesmo em rotinas intensas. “Muitas pacientes acreditam que precisam de muitos produtos ou de muito tempo para cuidar da pele. Na verdade, o segredo está em priorizar o essencial e manter constância”, afirma a médica, que acrescenta: “É possível conquistar bons resultados sem complicações e sem altos custos”.

Efeitos da rotina na saúde da pele

A sobrecarga física e emocional também tem impacto direto na saúde da pele. O aumento do estresse eleva os níveis de cortisol, hormônio que pode estimular a oleosidade, favorecer processos inflamatórios e comprometer a barreira cutânea. Como consequência, muitas mulheres relatam acne adulta, melasma, sensibilidade, queda capilar, olheiras profundas e envelhecimento precoce em períodos de maior pressão.

“A pele é um reflexo do que estamos vivendo. Quando há privação de sono, alimentação irregular e tensão constante, ela responde com inflamação, perda de viço e piora de doenças dermatológicas já existentes”, explica a médica.

Poucos minutos dedicados ao skincare podem representar um ganho importante para a saúde da pele Maridav / Shutterstock | Portal EdiCase

Skincare para dias corridos

Abaixo, Ana Carolina Sumam orienta uma rotina objetiva e eficiente de cuidados com a pele:

Manhã em até 5 minutos:

Limpeza adequada ao tipo de pele;

Antioxidante, como vitamina C ;

; Protetor solar diariamente.

Noite em até 5 minutos:

Higienização;

Produto de tratamento indicado por dermatologista;

indicado por dermatologista; Hidratante para manutenção da barreira cutânea.

“A constância é mais importante do que a quantidade de produtos. Uma rotina básica, quando bem orientada, já promove prevenção, equilíbrio e um envelhecimento mais saudável”, finaliza a dermatologista.