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Entre cortes e criatividade
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"Um valor acessível para os dois": como casais buscam alternativas para bancar o sonho de uma festa de casamento

Com renda extra e ajustes no planejamento, noivos tentam viabilizar a celebração; especialistas atribuem a alta no setor aos reajustes de fornecedores

Yasmim Girardi

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