Treino em casa substitui a academia? Veja 5 pontos a considerar

Treino em casa pode ser tão eficaz quanto a academia quando há planejamento, objetivos definidos e regularidade na rotina de exercícios Pixel-Shot / Shutterstock | Portal EdiCase

Com a rotina cada vez mais exigente, trocar a academia pelo treino em casa tem se tornado uma opção cada vez mais real e acessível para muitas pessoas. A falta de tempo, o trânsito intenso e até a busca por mais praticidade no dia a dia têm levado muita gente a adaptar os exercícios para dentro de casa.

No entanto, para funcionar, segundo o coordenador do curso de Educação Física da Anhanguera, Ronaldo Vilela Barros, isso depende diretamente dos objetivos de cada pessoa e de como o treino é estruturado. “É possível, sim, ter bons resultados treinando em casa, principalmente para quem busca melhorar o condicionamento físico, perder peso ou sair do sedentarismo. No entanto, é fundamental que exista planejamento e orientação adequada”, explica.

Treinar em casa exige mais do que boa vontade: requer disciplina, execução correta dos movimentos e progressão constante. Abaixo, o especialista lista pontos fundamentais que você precisa avaliar antes de trocar a academia pelo treino em casa. Confira!

1. Objetivo do treino

Antes de tudo, é importante definir o que se espera com a atividade física. “Para objetivos mais gerais, como saúde e bem-estar, o treino em casa pode atender bem. Já para ganho de massa muscular mais expressivo, a academia costuma oferecer mais recursos”, destaca Ronaldo Vilela Barros.

Elásticos e halteres ampliam a variedade e a intensidade do treino em casa, tornando os exercícios mais completos mesmo sem estrutura de academia LightField Studios / Shutterstock | Portal EdiCase

2. Estrutura e equipamentos

Embora seja possível treinar apenas com o peso do corpo, alguns acessórios podem fazer diferença. “Elásticos, halteres e até itens improvisados ajudam a aumentar a intensidade e a variedade dos exercícios”, afirma.

3. Execução correta dos movimentos

Um dos principais riscos do treino em casa é a execução inadequada. Sem orientação, há maior chance de erro nos movimentos, o que pode reduzir os resultados e aumentar o risco de lesões.

4. Disciplina e constância

Treinar em casa exige mais disciplina e constância. “Na academia, o ambiente já favorece o foco. Em casa, é preciso criar uma rotina e evitar distrações para manter a regularidade”, explica Ronaldo Vilela Barros.

5. Evolução do treino

Para continuar tendo resultados, é necessário progredir. Aumentar a intensidade, variar os exercícios e respeitar os períodos de descanso são pontos essenciais, independentemente do local.

O que realmente faz a diferença

Apesar das diferenças do treino em casa ou na academia, o especialista reforça que o mais importante é manter o corpo em movimento. “O melhor treino é aquele que a pessoa consegue manter na rotina. Seja em casa ou na academia, a regularidade é o principal fator para alcançar resultados”, conclui.