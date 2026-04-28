Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 28/04/2026

O dia trará mudanças inesperadas e desafios internos, além de força e oportunidades de crescimento Pedal to the Stock / Shutterstock</div> <div> | Portal EdiCase

A terça-feira trará uma energia de intensidade, decisões e retomada de poder pessoal. Algumas cartas do tarot indicam mudanças inesperadas e desafios internos, enquanto outras apontam força, movimento e oportunidades de crescimento. O dia pedirá coragem para encarar a realidade e seguir em frente.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — Rainha de Paus

O dia favorecerá atitude, criatividade e protagonismo do ariano Raphael Lopez / Shutterstock | Portal EdiCase

Confiança e magnetismo marcarão o dia, conforme a carta “Rainha de Paus”. O dia favorecerá atitude, criatividade e protagonismo. Você poderá se destacar naturalmente.

Touro — 10 de Espadas

O dia trará o encerramento de um ciclo ao taurino Raphael Lopez / Shutterstock | Portal EdiCase

A carta “10 de Espadas” indica o encerramento de um ciclo. Algo chegará ao fim e, apesar do desconforto, essa mudança trará libertação.

Gêmeos — 6 de Copas

O passado poderá trazer aprendizados ou conexões importantes ao geminiano Raphael Lopez / Shutterstock | Portal EdiCase

Nostalgia e reencontros marcarão o dia, conforme a carta “6 de Copas”. O passado poderá trazer aprendizados ou conexões importantes.

Câncer — Pajem de Espadas

O canceriano deverá observar antes de agir, pois algo poderá ser revelado Raphael Lopez / Shutterstock | Portal EdiCase

Curiosidade e novas informações poderão surgir. Conforme a carta “Pajem de Espadas”, algo poderá ser revelado. Observe antes de agir.

Leão — 7 de Copas

O leonino precisará de foco para não se perder em ilusões Raphael Lopez / Shutterstock | Portal EdiCase

Muitas opções poderão gerar confusão nesta terça-feira. A carta “7 de Copas” pede foco para não se perder em ilusões.

Virgem — 3 de Paus

O dia favorecerá o planejamento e a abertura de caminhos ao virginiano Raphael Lopez / Shutterstock | Portal EdiCase

Expansão e novos horizontes marcarão o dia, conforme a carta “3 de Paus”. A terça-feira favorecerá planejamento e abertura de caminhos.

Libra — A Força

O dia pedirá calma ao libriano para lidar com os desafios Raphael Lopez / Shutterstock | Portal EdiCase

Controle emocional e resiliência serão fundamentais. A carta “A Força” indica que o dia pedirá calma para lidar com os desafios. Sua força estará na forma como você reagirá.

Escorpião — A Torre

Mudanças inesperadas poderão surgir para o escorpiano Raphael Lopez / Shutterstock | Portal EdiCase

Mudanças inesperadas poderão surgir e abalar estruturas. Apesar do impacto, a carta “A Torre” indica libertação de algo que não faz mais sentido.

Sagitário — 2 de Espadas

O sagitariano precisará encarar uma situação que pode estar evitando Raphael Lopez / Shutterstock | Portal EdiCase

Você sentirá dificuldade em decidir. A carta “2 de Espadas” indica a necessidade de encarar uma situação que pode estar evitando.

Capricórnio — O Carro

O dia do capricorniano favorecerá decisões firmes e avanço em objetivos Raphael Lopez / Shutterstock | Portal EdiCase

Movimento e conquista estarão presentes. A carta “O Carro” indica que o dia favorecerá decisões firmes e avanço em objetivos importantes.

Aquário — 8 de Espadas

O aquariano precisará ter cuidado com pensamentos limitantes Raphael Lopez / Shutterstock | Portal EdiCase

A carta “8 de Espadas” pede cuidado com pensamentos limitantes. Você pode estar se prendendo mais ao medo do que à realidade.

Peixes — Cavaleiro de Ouros

Persistência e foco marcarão o dia do pisciano Raphael Lopez / Shutterstock | Portal EdiCase