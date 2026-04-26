Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 26/04/2026

As energias deste domingo trarão esperança e direcionamento, mas também desafios internos. Algumas cartas do tarot indicam renovação e avanço, enquanto outras pedem atenção a bloqueios emocionais e excesso de expectativas. De modo geral, será um dia importante para alinhar o que pensa, diz e faz.
A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!
Áries — A Estrela
A carta “A Estrela” indica esperança e renovação. O domingo trará leveza, fé e confiança no futuro. Ao longo do dia, procure confiar no processo.
Touro — 4 de Copas
Neste domingo, tenha cuidado com o desinteresse ou a insatisfação. A carta “4 de Copas” sinaliza que você pode estar ignorando oportunidades importantes.
Gêmeos — Pajem de Paus
Novidades e entusiasmo marcarão o seu domingo. De acordo com a carta “Pajem de Paus”, um convite poderá renovar as energias do dia.
Câncer — 8 de Espadas
A carta “8 de Espadas” pede cuidado com pensamentos limitantes. Afinal, você pode estar se prendendo mais ao medo do que à realidade.
Leão — 3 de Paus
A carta “3 de Paus” sugere expansão e novos horizontes. O domingo favorecerá o planejamento e a abertura de caminhos.
Virgem — 7 de Copas
O excesso de opções poderá gerar confusões. Por conta disso, a carta “7 de Copas” pede foco e clareza para não se perder em ilusões.
Libra — Rainha de Espadas
Segundo a carta “Rainha de Espadas”, haverá clareza e posicionamento firme neste domingo. O dia favorecerá decisões racionais e uma comunicação direta.
Escorpião — 9 de Paus
Resiliência e persistência marcarão o dia, conforme a carta “9 de Paus”. Mesmo cansado(a), você estará perto de superar um desafio importante.
Sagitário — Rainha de Paus
Conforme a carta “Rainha de Paus”, a confiança e o magnetismo estarão em alta. O domingo favorecerá atitude, criatividade e protagonismo.
Capricórnio — 10 de Espadas
A carta “10 de Espadas” marca o encerramento de um ciclo. Algo chegará ao fim e, apesar do desconforto, essa mudança trará libertação.
Aquário — O Carro
De acordo com a carta “O Carro”, haverá movimento e conquista. O dia favorecerá avanços e decisões firmes. Portanto, siga com foco.
Peixes — O Eremita
Será um dia voltado para a introspecção. A carta “O Eremita” pede silêncio, reflexão e conexão com o seu interior.