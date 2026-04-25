Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 25/04/2026

O sábado trará uma energia de contrastes emocionais, encontros e mudanças de percepção. Algumas cartas do tarot indicam felicidade, amor e celebração, enquanto outras pedem atenção a dores emocionais e necessidade de enxergar as situações por outro ângulo. O dia irá misturar coração e consciência.
A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!
Áries — 3 de Espadas
A sensibilidade emocional estará em alta. Segundo a carta “3 de Espadas”, o dia poderá trazer decepções ou mágoas à tona. Permita-se sentir, mas sem se prender ao passado.
Touro — 10 de Copas
Harmonia e felicidade emocional irão marcar o dia. A carta “10 de Copas” indica que o sábado favorecerá relações, família e momentos de plenitude. Aproveite essa energia leve.
Gêmeos — 8 de Paus
Haverá movimento e novidades rápidas. Conforme a carta “8 de Paus”, o dia poderá trazer respostas, mensagens ou mudanças inesperadas. Aproveite o fluxo.
Câncer — O Sol
Clareza, alegria e energia positiva irão predominar. De acordo com a carta “O Sol”, o sábado favorecerá conquistas, boas notícias e sensação de leveza.
Leão — O Enforcado
O dia trará uma mudança de perspectiva. Nem tudo se resolverá na pressa. A carta “O Enforcado” pede pausa e reflexão antes de agir.
Virgem — 6 de Copas
Dia de nostalgia e reencontros. Segundo a carta “6 de Copas”, o passado poderá trazer aprendizados ou conexões importantes.
Libra — Pajem de Espadas
Curiosidade e novas informações poderão chegar. A carta “Pajem de Espadas” indica que algo poderá ser revelado. Observe antes de agir.
Escorpião — 4 de Paus
Clima de celebração e estabilidade. Conforme a carta ” 4 de Paus”, o dia favorecerá encontros, alegria e sensação de segurança emocional.
Sagitário — Os Enamorados
Decisões importantes no campo afetivo. De acordo com a carta “Os Enamorados”, o dia pedirá escolhas alinhadas ao coração, mas com consciência.
Capricórnio — A Temperança
Equilíbrio e harmonia estarão em alta. A carta “A Temperança” indica que o dia favorecerá ajustes, paciência e moderação. Evite extremos.
Aquário — 4 de Espadas
Dia de pausa e descanso. Segundo a carta “4 de Espadas”, o sábado pedirá recuperação emocional e mental antes de agir.
Peixes — Rei de Paus
Confiança e liderança irão marcar o dia. A carta “Rei de Paus” revela que o sábado favorecerá atitude, coragem e posicionamento firme. Assuma o protagonismo.