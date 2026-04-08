Sombra azul: tutorial da make que virou tendência em 2026

As maquiagens coloridas têm conquistado cada vez mais espaço nas produções atuais. Entre as cores que mais se destacam, a sombra azul ressurge com novas propostas, deixando para trás o ar datado e assumindo versões modernas e sofisticadas. Esse tom, que fez muito sucesso nos anos 2000, retorna repaginado e passa a marcar presença em vídeos virais, tapetes vermelhos e produções fashionistas nas redes sociais.
Inspirada nesse movimento, a maquiadora e influenciadora digital Letícia Gomes, conhecida pelas transformações que cria usando apenas maquiagem, ensina como recriar a make. Segundo a especialista, o segredo para reproduzir esse estilo está na construção de camadas e no contraste entre cor vibrante e acabamento bem esfumado. Para ajudar quem deseja recriar o visual, ela preparou um passo a passo com todos os detalhes. Confira!
1. Comece neutralizando a pálpebra
Comece aplicando corretivo ou primer na pálpebra. Isso uniformiza a pele e faz com que a sombra azul apareça muito mais pigmentada.
2. Aplique a sombra azul no centro da pálpebra
Deposite o azul bem no centro da pálpebra móvel, aplicando o produto com o pincel em vez de arrastar. Isso ajuda a intensificar a cor e deixa o acabamento mais uniforme.
3. Crie profundidade no canto externo
Escureça levemente o canto externo do olho com um tom mais profundo. Isso dá dimensão e faz o azul ficar ainda mais destacado.
4. Esfume as bordas para um efeito moderno
Esfume bastante as bordas para que o azul se misture com a pele e com o azul da pálpebra móvel, criando um degradê bonito.
5. Ilumine o canto interno
Aposte em um ponto de luz no canto interno, pois isso faz toda a diferença. Ele abre o olhar e cria contraste com a sombra azul. Aplique também um pouco abaixo das sobrancelhas para iluminar a área.
6. Leve o azul para a parte inferior dos olhos
Aplique um pouco da sombra azul rente aos cílios inferiores. Isso deixa a maquiagem mais intensa e conectada. Se desejar, aplique também lápis no mesmo tom na linha d’água, dando ainda mais destaque ao olhar.
7. Finalize com máscara de cílios e pele equilibrada
Como o olho já chama bastante atenção, opte por uma pele bem feita e equilibrada, além de aplicar bastante máscara de cílios para realçar o olhar.
Por Lucas Siciliano