Sobrancelhas falhadas: 6 fatores que podem causar a queda dos fios

Sobrancelhas ralas podem revelar sinais importantes sobre a saúde do corpo fizkes / Shutterstock | Portal EdiCase

A queda de pelos nas sobrancelhas ainda é um tema pouco debatido, mas bastante comum. Dados da Sociedade Internacional de Cirurgia de Restauração Capilar indicam que cerca de 40% das mulheres no Brasil enfrentam algum grau de alopecia nessa região. No cenário geral, aproximadamente 42 milhões de brasileiros convivem com algum tipo de calvície, incluindo a perda dos fios das sobrancelhas.

Apesar de muitas vezes ser associada apenas à estética, a falha nessa área pode indicar desde hábitos inadequados até problemas de saúde mais complexos. Observar os sinais e entender as causas é essencial para evitar danos permanentes e buscar o tratamento correto.

Abaixo, confira sinais de alerta para sobrancelhas ralas e o que pode estar por trás dessa alteração!

1. Depilação excessiva

Um dos fatores mais comuns envolve um comportamento que atravessa gerações: a retirada frequente dos fios. Durante anos, padrões de beleza estimularam sobrancelhas extremamente finas, levando ao uso constante de pinças e ceras. Esse hábito, aparentemente inofensivo, pode causar danos acumulativos aos folículos ao longo do tempo.

O problema é que esses microtraumas nem sempre apresentam efeitos imediatos, o que faz com que muitas pessoas só percebam a falha quando ela já se tornou persistente. Esse tipo de alopecia costuma ser progressivo e silencioso, exigindo atenção redobrada.

“Evitar a depilação excessiva é fundamental para preservar a saúde dos folículos. A agressão repetida pode levar à perda definitiva dos fios, especialmente em uma região tão sensível quanto a sobrancelha”, alerta o Dr. Vlassios Marangos, especialista em transplante de sobrancelhas e de cabelo.

2. Doenças autoimunes podem causar falhas repentinas

Outro fator importante está relacionado às doenças autoimunes, que podem agir de forma inesperada. A alopecia areata, por exemplo, é uma condição em que o próprio sistema imunológico ataca os folículos pilosos. Quando atinge as sobrancelhas, provoca falhas bem delimitadas, que podem surgir de maneira repentina.

Além disso, doenças como lúpus e dermatites também podem afetar diretamente a região. O grande desafio é que, em muitos casos, os sintomas não se restringem à sobrancelha, o que pode dificultar o diagnóstico inicial.

“Falhas súbitas e localizadas devem sempre ser investigadas. Doenças autoimunes exigem diagnóstico preciso e acompanhamento, pois o tratamento vai muito além da reposição estética dos fios”, explica o Dr. Alan Wells, cirurgião plástico e presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Capilar.

Alterações hormonais podem afetar diretamente o crescimento das sobrancelhas George Rudy / Shutterstock | Portal EdiCase

3. Alterações hormonais interferem no crescimento dos fios

Alterações hormonais também estão entre as causas mais frequentes, especialmente aquelas ligadas à tireoide. O hipotireoidismo é uma das causas mais comuns e menos percebidas de queda das sobrancelhas. Um dos sinais clássicos é o afinamento da parte lateral dos fios, algo que frequentemente passa despercebido no dia a dia.

Outros desequilíbrios hormonais também podem interferir diretamente no ciclo de crescimento dos pelos, tornando-os mais fracos e suscetíveis à queda. “Desequilíbrios hormonais impactam diretamente o ciclo capilar. Quando há alteração na tireoide ou em outros hormônios, os fios podem enfraquecer e cair, inclusive nas sobrancelhas”, destaca o Dr. Vlassios Marangos.

4. Fatores emocionais também influenciam a queda

Fatores emocionais e comportamentais também podem influenciar a queda. A tricotilomania, transtorno caracterizado pelo impulso de arrancar os próprios pelos, pode afetar a região das sobrancelhas de forma significativa. Em casos crônicos, o dano aos folículos pode se tornar permanente. Além disso, situações de estresse intenso também podem contribuir para a queda dos fios, agravando quadros já existentes.

“Quando a perda está associada a fatores emocionais, é essencial um olhar multidisciplinar. O tratamento precisa incluir acompanhamento psicológico para evitar a progressão do quadro”, pontua o Dr. Alan Wells.

5. Traumas e procedimentos podem causar danos definitivos

Traumas físicos e procedimentos mal executados podem impactar a região. Cicatrizes causadas por acidentes, queimaduras ou até intervenções estéticas podem comprometer de forma definitiva os folículos da sobrancelha. Nesses casos, a falha não ocorre por enfraquecimento do fio, mas pela destruição da estrutura que o produz, o que impede o crescimento natural.

“Quando há dano estrutural ao folículo, não existe regeneração espontânea. Nesses casos, o transplante de sobrancelhas pode ser uma alternativa eficaz para a reconstrução da área”, explica o Dr. Vlassios Marangos.

6. Envelhecimento e alimentação influenciam a densidade dos fios

Fatores naturais e nutricionais também desempenham um papel importante. O envelhecimento tende a deixar os fios mais finos e escassos, enquanto deficiências de nutrientes como ferro, zinco e biotina podem comprometer a saúde capilar como um todo. Dietas muito restritivas ou desequilibradas também entram nesse cenário, afetando não apenas os cabelos, mas também as sobrancelhas.

“Uma alimentação equilibrada é fundamental para a saúde dos fios. Carências nutricionais impactam diretamente o crescimento capilar e podem agravar quadros de queda”, conclui o Dr. Alan Wells.

Quando procurar ajuda especializada

Observar mudanças, evitar hábitos agressivos e buscar avaliação especializada são passos essenciais para preservar a saúde das sobrancelhas e, principalmente, identificar precocemente possíveis problemas de saúde.