Resfriado ou bronquiolite? Veja como identificar as doenças em crianças

Os sintomas que diferenciam um resfriado comum da bronquiolite estão principalmente na intensidade e na evolução do quadro New Africa / Shutterstock | Portal EdiCase

Em um período de maior circulação de vírus respiratórios, como o outono, a atenção aos sinais de resfriado comum ou de bronquiolite em crianças deve ser redobrada, já que, embora os sintomas iniciais possam ser parecidos, a evolução do quadro pode indicar maior gravidade e exigir avaliação médica rápida.

O resfriado comum é uma infecção viral leve das vias aéreas superiores, geralmente causada por vírus como o rinovírus, e costuma provocar coriza, espirros, tosse leve e mal-estar, com melhora gradual em poucos dias. A bronquiolite, por outro lado, é uma inflamação dos bronquíolos — pequenas vias aéreas dos pulmões — mais frequente em bebês e crianças pequenas, sendo geralmente causada pelo vírus sincicial respiratório (VSR).

Nesse caso, os sintomas podem evoluir para tosse intensa, chiado no peito, dificuldade para respirar e cansaço, o que exige maior atenção, especialmente quando há sinais de esforço respiratório ou piora do estado geral da criança.

A pediatra Maria da Glória Neiva, coordenadora do Serviço de Pediatria do Hospital Vitória, no Rio de Janeiro, e a infectologista Giovanna Marssola, do Hospital Samaritano Higienópolis, em São Paulo, ambos da Rede Américas, destacam cinco orientações essenciais para pais e responsáveis diferenciarem resfriado de bronquiolite. Confira!

1. Principais sintomas que diferenciam bronquiolite de um resfriado comum

Os sintomas que diferenciam um resfriado comum da bronquiolite estão principalmente na intensidade e na evolução do quadro. “Nos primeiros dias, os dois quadros podem ser muito parecidos: congestão nasal, tosse leve, febre baixa, irritabilidade e recusa alimentar”, explica Maria da Glória Neiva, que acrescenta: “Na bronquiolite, há piora entre o terceiro e o quinto dia. Já no resfriado comum, os sintomas melhoram progressivamente, em dois a três dias.”

2. Sinais respiratórios de que os pais devem prestar atenção

Os sinais respiratórios que indicam que os pais devem redobrar a atenção, especialmente em quadros como a bronquiolite, estão relacionados ao esforço para respirar e à oxigenação do corpo. “Os principais sinais de alerta são respiração rápida, dificuldade para respirar e para mamar, além de chiado no peito, um som semelhante a um ‘assobio’ ao respirar”, lista Giovanna Marssola. Ela reforça que esse ruído não é típico de um resfriado comum e deve servir como alerta para os pais.

É fundamental procurar um médico caso identifique que a criança tem dificuldade para respirar Pixel-Shot / Shutterstock | Portal EdiCase

3. Identifique sinais de esforço para respirar

A identificação de sinais de esforço para respirar é fundamental para reconhecer situações de alerta em crianças, especialmente em quadros respiratórios. “Respiração acelerada e esforço para respirar são sinais importantes de alerta”, orienta Maria da Glória Neiva. Esses indícios mostram que a respiração não está ocorrendo de forma eficiente e, por isso, exigem atenção imediata e avaliação médica o quanto antes.

4. Observe a alimentação da criança

Observar a alimentação da criança também é essencial para identificar possíveis complicações respiratórias, como em casos de bronquiolite. “A dificuldade para mamar ou se alimentar é um sinal relevante, pois a criança reduz a ingestão de líquidos e alimentos. Nesses casos, é fundamental procurar o médico assistente”, destaca Giovanna Marssola.

5. Quando procurar avaliação médica

Saber quando procurar avaliação médica é essencial para garantir a segurança da criança. “De maneira geral, um resfriado que não melhora precisa de avaliação médica. Além disso, é importante não medicar as crianças por conta própria”, afirma Maria da Glória Neiva.