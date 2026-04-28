Receitas com milho-verde: 3 opções práticas para o café da tarde

Rico em fibras, vitaminas e minerais, o milho-verde é um alimento nutritivo e versátil que se adapta facilmente a diferentes preparos no dia a dia. Com sabor marcante e textura única, ele transita bem entre receitas doces e salgadas, conquistando os mais diversos paladares e marcando presença em clássicos da culinária brasileira. Além da praticidade, o ingrediente tem o poder de transformar receitas simples em preparos saborosos e cheios de personalidade, sendo uma ótima opção para variar o cardápio.
A seguir, confira 3 receitas práticas com milho-verde para o café da tarde!
1. Bolo de milho-verde cremoso
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de milho-verde
- 3 ovos
- 1 xícara de chá de leite
- 2 colheres de sopa de manteiga
- 395 g de leite condensado
- 1 xícara de chá de fubá
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- Manteiga para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Modo de preparo
No liquidificador, coloque o milho-verde, os ovos, o leite condensado, o leite e a manteiga. Bata por cerca de 3 minutos, ou até obter uma mistura homogênea e cremosa. Em seguida, acrescente o fubá e bata novamente até incorporar completamente à massa. Por último, adicione o fermento químico e misture delicadamente com uma colher ou pulse rapidamente no liquidificador, apenas para incorporar.
Unte uma forma com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo. Despeje a massa e leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 40 minutos, ou até que a superfície esteja dourada e firme. Retire do forno, espere amornar, desenforme e sirva.
2. Pão de milho-verde com espinafre e queijo feta
Ingredientes
- 1 1/2 xícara de chá de milho-verde
- 2 ovos
- 1/2 xícara de chá de leite
- 1/3 de xícara de chá de azeite
- 1 xícara de chá de farinha de trigo
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- 1 colher de chá de sal
- 1 xícara de chá de espinafre refogado e picado
- 150 g de queijo feta esfarelado
- Manteiga para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Modo de preparo
No liquidificador, bata o milho-verde, os ovos, o leite e o azeite até formar uma mistura homogênea. Transfira para uma tigela e adicione a farinha de trigo e o sal, misturando bem até obter uma massa uniforme. Acrescente o espinafre e mexa para distribuí-lo por toda a massa. Junte o queijo feta e misture delicadamente.
Por último, adicione o fermento químico e incorpore sem bater demais. Despeje a massa em uma forma de pão untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35 a 40 minutos, ou até que esteja dourado e firme. Retire do forno, espere esfriar levemente, desenforme e sirva em fatias.
3. Broa de milho-verde
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de milho-verde
- 2 xícaras de chá de fubá
- 1 xícara de chá de farinha de trigo
- 1 xícara de chá de açúcar
- 2 ovos
- 1/2 xícara de chá de leite
- 3 colheres de sopa de manteiga
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- 1 pitada de sal
- Fubá para polvilhar
Modo de preparo
No liquidificador, bata o milho-verde, os ovos, o leite, a manteiga e o açúcar até obter uma mistura homogênea. Transfira para uma tigela e acrescente o fubá, a farinha de trigo e o sal, misturando bem até formar uma massa consistente e uniforme. Por último, adicione o fermento químico e mexa delicadamente para incorporar.
Com o auxílio de uma colher, modele pequenas porções da massa e disponha em uma assadeira forrada com papel-manteiga, deixando espaço entre elas. Polvilhe um pouco de fubá sobre as broas para criar uma leve crocância na superfície. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 25 minutos, ou até que estejam levemente douradas. Retire do forno, espere amornar e sirva.