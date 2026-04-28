Prime Video: 5 filmes e séries imperdíveis que estreiam em maio de 2026

Maio está recheado de novidades imperdíveis no Prime Video Burdun Iliya / Shutterstock</div> <div> | Portal EdiCase

Maio chega recheado de novidades ao Prime Video. Entre os destaques, está a tão esperada série “Off Campus”, uma adaptação literária que promete emocionar os amantes de romance. Seguindo na linha das páginas para as telas, tem “Da Toscana Com Amor”, uma adaptação do best-seller homônimo de Felicia Kingsley, além da terceira temporada de “Belas Maldições”, inspirada no livro “Good Omens”, de Neil Gaiman e Terry Pratchett. Se você prefere narrativas com um quê de mistério, a superaventura “Spider-Noir”, estrelada por Nicolas Cage, é uma das melhores apostas.

A seguir, confira mais detalhes sobre essas e outras produções que estreiam no Prime Video em maio!

1. Citadel – 2ª temporada (06/05)

A segunda temporada de “Citadel” se passa oito anos após os eventos da primeira Reprodução digital / AGBO e Amazon MGM Studios | Portal EdiCase

Uma produção original Prime Video, “Citadel” traz de volta a espionagem ao catálogo do streaming com a aguardada segunda temporada. Os novos episódios, conforme a sinopse oficial, mostram os eventos após oito anos da destruição da Citadel por agentes da Manticore. Agora, os agentes de elite Mason Kane (Madden) e Nadia Sinh (Chopra Jonas) vivem escondidos, levando uma nova vida sem saber do próprio passado após terem a memória apagada.

Tudo muda quando Mason é localizado por Bernard Orlick (Stanley Tucci), um ex-colega que precisa da sua ajuda para impedir que a Manticore estabeleça uma nova ordem mundial. “Mason procura sua ex-parceira, Nadia, e os dois espiões embarcam em uma missão que os leva ao redor do mundo em um esforço para parar a Manticore, enquanto lutam com um relacionamento construído sobre segredos, mentiras e um amor perigoso, mas eterno”, descreve a sinopse.

2. Da Toscana Com Amor (08/05)

“Da Toscana Com Amor” acompanha a história de uma mãe solteira que passa a se questionar se realmente fechou as portas para o amor após o retorno de um amigo Reprodução digital / Amazon MGM Studios | Portal EdiCase

Inspirado no clássico de Jane Austen “Orgulho e Preconceito”, “Da Toscana Com Amor” traz toda a estética apaixonante da Toscana, na Itália, enquanto celebra as segundas chances. Na história, todos da vila de Belvedere in Chianti parecem estar apaixonados, exceto Elisa (Matilde Gioli), uma mãe solteira que administra a vinícola Le Giuggiole. O retorno inesperado de Michele (Cristiano Caccamo), um amigo de infância, muda sua vida completamente, trazendo à tona memórias e sentimentos que ela acreditava ter superado, e fazendo com que se questione se realmente fechou as portas para o amor.

3. Off Campus (13/05)

“Off Campus” acompanha um grupo de amigos e, a cada temporada, um romance vira destaque Reprodução digital / Amazon MGM Studios, Temple Hill Entertainment e Billings Productions | Portal EdiCase

Baseado nos livros best-sellers de Elle Kennedy, “Off Campus” é uma série que acompanha Garrett (Belmont Cameli), Dean (Stephen Kalyn), Logan (Antonio Cipriano) e Tucker (Jalen Thomas Brooks), um grupo de amigos que integra um time de hóquei e enfrenta desafios dentro e fora do gelo. A cada temporada, um novo romance ganha destaque, começando por Garrett, que se apaixona por Hannah Wells (Ella Bright), uma estudante de música que não gosta de hóquei tanto quanto gosta dele.

Mas o destino decide unir ambos. Enquanto Hannah quer chamar a atenção de outro cara, Garrett precisa passar em ética para não ser afastado do time. É então que eles firmam um acordo: ela o ajuda a melhorar as notas, e ele finge ser seu namorado para provocar ciúmes. Contudo, essa aproximação começa a sair do controle e desperta sentimentos bem reais.

4. Belas Maldições – 3ª temporada (13/05)

A terceira temporada de “Belas Maldições” reúne os principais conflitos da trama e chega com uma nova proposta Reprodução digital / Amazon MGM Studios e BBC Studios | Portal EdiCase

A terceira temporada de “Belas Maldições” chega ao Prime Video com uma proposta diferente das anteriores. Desta vez, o desfecho final é contado em um único episódio de 90 minutos. O que não significa que a despedida será menos intensa, já que o capítulo reúne os principais conflitos da trama, incluindo o destino do mundo e os dilemas internos dos personagens.

No episódio, Aziraphale (Michael Sheen) e Crowley (David Tennant) precisam lidar com as consequências de suas escolhas. Enquanto o anjo assume uma nova e alta posição no Paraíso, o demônio tenta seguir em frente após a separação. A trama promete focar o vínculo entre os protagonistas, entregando um desfecho à altura da jornada da dupla, com o humor e a emoção característicos da série.

5. Spider-Noir (27/05)

“Spider-Noir” traz um herói nada amigável, endurecido pelo crime organizado e que caça criminosos Reprodução digital / Sony Pictures Television, Lord Miller Productions e Pascal Pictures | Portal EdiCase

Baseada na história em quadrinhos da Marvel, “Spider-Man Noir”, a série narra a trajetória de Ben Reilly, um investigador particular em má fase que vive nos anos 1930. Segundo a sinopse oficial, diferentemente do clássico, a versão de Nicolas Cage traz um herói nada amigável, endurecido pelo crime organizado, que caça “criminosos nas casas noturnas, arranha-céus e becos de Nova York”.