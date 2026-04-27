Oxum: 5 formas de se conectar com a orixá do amor e da prosperidade 

A energia de Oxum pode ser acessada em pequenos gestos do dia a dia Joa Souza / Shutterstock | Portal EdiCase

Doçura, beleza, sensibilidade e abundância. Oxum é uma das orixás mais amadas das tradições afro-brasileiras, conhecida por reger o amor, a autoestima, a fertilidade e a prosperidade. Sua energia é suave, mas extremamente poderosa — e pode ser acessada no dia a dia com intenção e respeito. Se você deseja se conectar com essa força, existem caminhos simples e simbólicos que ajudam a abrir esse canal.

A seguir, veja algumas formas de se aproximar dessa força!

1. Cultive o amor-próprio

Antes de tudo, a energia de Oxum começa dentro de você. Ela rege o amor em todas as suas formas, especialmente o amor por si. Se olhar com mais carinho, se valorizar e reconhecer a própria beleza é uma forma direta de entrar em sintonia com essa vibração.

2. Utilize elementos que remetem à energia de Oxum

Cores como dourado e amarelo, além de elementos ligados à água doce, são associados a Oxum. Você pode incluir esses símbolos no seu ambiente ou até no seu dia a dia — como uma vela, um acessório ou até um cantinho especial com intenção.

A água está ligada à energia de Oxum e simboliza limpeza emocional Yolya Ilyasova / Shutterstock | Portal EdiCase

3. Conecte-se com a água

Oxum é ligada aos rios e cachoeiras. Sempre que possível, esteja em contato com a água — seja em um banho consciente, um momento de silêncio no chuveiro ou uma visita à natureza. A água ajuda a limpar emoções e abrir espaço para o novo.

4. Pratique a gratidão e a suavidade

A energia de Oxum não combina com pressa ou dureza. Cultivar a gratidão, falar com mais gentileza e desacelerar são formas de se alinhar com essa frequência. Pequenas atitudes fazem grande diferença.

5. Faça uma oração ou intenção com respeito