Outono: 6 dicas para transformar os ambientes da casa

O outono convida a repensar a decoração e criar ambientes que reflitam conforto, personalidade e bem-estar Followtheflow / Shutterstock | Portal EdiCase

Com o outono, vem aquela vontade de deixar a casa mais aconchegante. As temperaturas caem, os dias ficam mais curtos e o clima pede ambientes mais acolhedores. É o momento adequado para transformar os ambientes e criar espaços que convidem ao descanso, ao encontro e à desaceleração.

A seguir, confira seis dicas práticas para renovar a casa para o outono!

1. Inclua velas na decoração

As velas são excelentes aliadas para transformar os ambientes no outono, pois ajudam a criar uma atmosfera mais acolhedora e relaxante. Além de contribuírem para uma iluminação suave e intimista, elas também funcionam como elementos decorativos versáteis, podendo ser usadas em mesas, estantes, banheiros ou quartos. Aromas como canela, baunilha, âmbar e madeira são especialmente indicados para a estação, por remeterem ao conforto e ao calor.

2. Troque capas de almofadas e roupas de cama

Trocar as capas de almofadas e as roupas de cama é uma maneira simples e eficiente de adaptar a casa ao clima do outono, trazendo mais aconchego aos ambientes. Tecidos mais encorpados, como algodão mais grosso, linho, tricô ou até veludo, ajudam a proporcionar maior conforto térmico, enquanto cores quentes e neutras — como caramelo, ferrugem, vinho e bege — contribuem para uma estética mais acolhedora.

3. Use tapetes para aquecer o espaço

Pisos frios como porcelanato e pedra pedem um tapete de fibra densa ou trama fechada para aquecer o ambiente. Além do conforto térmico, o tapete ajuda a organizar visualmente a sala ou o quarto, delimitando áreas e dando mais personalidade à decoração.

Almofadas, vasos e cerâmicas em tons de terracota, caramelo, mostarda e verde-oliva são ideais para trazer o espírito do outono para dentro de casa Followtheflow / Shutterstock | Portal EdiCase

4. Renove a paleta de cores com tons terrosos

Não é preciso repintar as paredes para mudar o clima do ambiente. Almofadas, vasos, cerâmicas e pequenos objetos em tons de terracota, caramelo, mostarda e verde-oliva já são suficientes para trazer o espírito do outono para dentro de casa. Essas cores aquecem visualmente e combinam bem com diferentes estilos de decoração.

5. Inclua materiais naturais na composição

Madeira, palha, linho e cerâmica são aliados poderosos para transformar os ambientes da casa nesta estação. Esses materiais trazem uma sensação de equilíbrio e conexão com a natureza, mesmo em apartamentos urbanos. Uma bandeja de madeira, uma luminária de palha ou uma fruteira de cerâmica já fazem diferença na composição do espaço.

6. Invista em móveis versáteis e funcionais