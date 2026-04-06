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Oito em cada 10 pets adotados no Brasil vêm de resgates de rua ou redes informais

Apesar da preferência nacional pelos vira-latas, dificuldades financeiras e problemas de comportamento ainda ameaçam a posse responsável pós-adoção

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