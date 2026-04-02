Odontologia domiciliar avança no Brasil e amplia o cuidado com idosos e acamados

Odontologia domiciliar surge como alternativa para pacientes com mobilidade reduzida ou em condição de dependência Di Studio / Shutterstock</div> <div> | Portal EdiCase

O Brasil envelhece e, com isso, amplia a pressão sobre serviços de saúde adaptados. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) indicam que pessoas com 60 anos ou mais representam cerca de 15% da população, com crescimento contínuo nas próximas décadas. Ao mesmo tempo, a Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que doenças bucais afetam cerca de 3,5 bilhões de pessoas no mundo, muitas delas com acesso limitado a tratamento contínuo.

A combinação desses fatores tem impulsionado a odontologia domiciliar como alternativa para pacientes com mobilidade reduzida ou em condição de dependência. A Dra. Cristiane Vasconcellos, cirurgiã-dentista, mestre em Clínica Odontológica Integrada e diretora da Odontolar, afirma que o atendimento home care odontológico surge como resposta direta a essa demanda.

“Existe uma parcela significativa da população que simplesmente deixa de tratar a saúde bucal porque não consegue sair de casa. Quando levamos o atendimento até o paciente, não estamos apenas oferecendo um serviço, estamos devolvendo acesso e dignidade”, diz.

A especialista destaca que o modelo evoluiu e hoje permite a realização de procedimentos com padrão clínico elevado fora do consultório. Equipamentos portáteis, protocolos específicos e o uso de tecnologias de alto padrão ampliaram o alcance dos atendimentos. “A odontologia domiciliar deixou de ser limitada. Hoje conseguimos executar tratamentos com segurança e conforto, respeitando as condições de cada paciente”, afirma.

Atendimento em casa une acessibilidade, segurança e expansão profissional

Além de ampliar o acesso, o formato reduz riscos associados ao deslocamento, especialmente entre idosos, pessoas com deficiência e pacientes em recuperação. “O simples ato de sair de casa pode representar um risco para quem tem mobilidade comprometida. O atendimento domiciliar elimina esse obstáculo e garante uma continuidade do cuidado“, aponta a cirurgiã-dentista.

Do ponto de vista de mercado, o serviço também abre espaço para expansão de clínicas e profissionais. A adaptação, no entanto, exige estrutura e planejamento. “Não se trata apenas de deslocar equipamentos. É necessário treinamento, protocolos e organização para manter o padrão de qualidade fora do consultório”, explica.

O atendimento domiciliar deve contar com equipamentos portáteis adequados Vadym Huzhva / Shutterstock | Portal EdiCase

Cuidados essenciais ao contratar odontologia domiciliar

A adoção do modelo exige critérios claros tanto para os profissionais quanto para pacientes e familiares. Alguns cuidados ajudam a garantir qualidade, segurança e continuidade no tratamento. São eles:

Avaliar a qualificação do profissional: a formação, as especializações e também a experiência em odontogeriatria, atendimento hospitalar, pacientes com deficiência ou pacientes com mobilidade reduzida são determinantes para a segurança do procedimento;

a formação, as especializações e também a experiência em odontogeriatria, atendimento hospitalar, ou pacientes com mobilidade reduzida são determinantes para a segurança do procedimento; Verificar a estrutura e os equipamentos utilizados: o atendimento domiciliar deve contar com equipamentos portáteis adequados, atualizados e revisados, além de protocolos que garantam condições equivalentes às de um consultório, dentro das limitações do ambiente;

o atendimento domiciliar deve contar com equipamentos portáteis adequados, atualizados e revisados, além de protocolos que garantam condições equivalentes às de um consultório, dentro das limitações do ambiente; Entender o escopo dos procedimentos realizados: a maioria dos tratamentos pode ser feita em casa. A avaliação clínica prévia define o que pode ser realizado com segurança no domicílio e o que exige ambiente clínico ou hospitalar;

a maioria dos tratamentos pode ser feita em casa. A avaliação clínica prévia define o que pode ser realizado com segurança no domicílio e o que exige ambiente clínico ou hospitalar; Observar os protocolos de biossegurança: o cumprimento rigoroso de normas sanitárias, esterilização e organização do atendimento é indispensável para evitar riscos ao paciente;

o cumprimento rigoroso de normas sanitárias, e organização do atendimento é indispensável para evitar riscos ao paciente; Garantir acompanhamento e continuidade do cuidado: o atendimento não deve ser pontual. A organização de retornos, monitoramento e registro clínico contribui para a evolução do tratamento e a qualidade de vida do paciente.

A ampliação da odontologia domiciliar acompanha uma transformação mais ampla na prestação de serviços de saúde, com foco em acessibilidade e personalização do cuidado. Para a Dra. Cristiane Vasconcellos, a tendência é de crescimento diante do envelhecimento da população e da necessidade de soluções mais adaptadas. “O cuidado precisa ir até onde o paciente está. Quando conseguimos fazer isso com qualidade, ampliamos o alcance da odontologia e melhoramos a vida das pessoas”, conclui.