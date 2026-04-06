Netflix: lançamentos da semana entre 06 e 12 de abril de 2026 

Títulos inéditos e novas temporadas chegam para renovar sua próxima maratona Burdun Iliya / Shutterstock | Portal EdiCase

Entre estreias aguardadas e novas temporadas, a Netflix prepara uma semana movimentada para os assinantes. A plataforma traz produções que vão do romance ao suspense, passando por comédia e histórias baseadas em fatos. Na lista, há desde tramas leves e envolventes até narrativas intensas que exploram conflitos, polêmicas e reviravoltas.

Confira o que chega ao catálogo da Netflix e escolha o que vai entrar na sua próxima maratona!

1. Jogo do Namoro (07/04)

Em “Jogo do Namoro”, Hill entra em conflito com o CEO da empresa ao tentar impedir o fim do jogo que transformou sua vida Reprodução digital / Avex Pictures | Portal EdiCase

Hill (March Chutavuth Pat) é um jovem que sofreu bullying no passado e encontrou apoio em um jogo de namoro chamado “Yuka! Love Me Please”. Foi por meio dele que ganhou confiança, mudou sua vida e se tornou um programador. Anos depois, ele realiza o sonho de trabalhar na empresa responsável pelo game, mas tudo muda quando descobre que o serviço será encerrado.

É nesse momento que ele conhece Junji (Mukai Koji), o CEO japonês conhecido pela postura fria e decisões firmes. Ao perceber o quanto o jogo significa para Hill, Junji faz uma proposta inesperada, aproximando ambos. O que começa como uma relação profissional e cheia de conflitos aos poucos dá lugar a uma conexão mais profunda, transformando a história em um romance marcado por superação e sentimentos inesperados.

2. Untold – O Rei em Xeque (07/04)

Em “Untold: O Rei em Xeque”, a vitória de Hans Niemann sobre Magnus Carlsen desencadeia suspeitas e uma crise no mundo do xadrez Reprodução digital / Netflix | Portal EdiCase

O documentário revisita o caso que movimentou o mundo do xadrez em setembro de 2022, durante a Sinquefield Cup, quando o jovem Hans Niemann derrotou o campeão mundial Magnus Carlsen em um confronto que rapidamente passou a ser alvo de desconfiança. O episódio ganhou destaque mundial e abriu discussões sobre possíveis fraudes, uso de tecnologia e a confiança no xadrez profissional.

Ao longo da produção, são apresentados os desdobramentos do caso, incluindo a repercussão internacional, as investigações e os impactos na carreira dos envolvidos. Enquanto Niemann tenta reconstruir sua imagem, a tensão com Carlsen cresce e leva a disputa para além do tabuleiro, evidenciando como um único resultado pode transformar o rumo de uma trajetória e abalar todo o esporte.

3. Confie em Mim: O Falso Profeta (08/04)

Em “Confie em Mim: O Falso Profeta”, Samuel Bateman conquista seguidores enquanto um casal revela os bastidores de manipulação da seita Reprodução digital / Netflix | Portal EdiCase

A série documental retrata a história de Samuel Bateman, que assumiu o papel de líder religioso após a queda de uma antiga liderança da Igreja Fundamentalista dos Santos dos Últimos Dias (FLDS), nos Estados Unidos. Em meio a um cenário de instabilidade dentro da comunidade, ele passou a atrair seguidores ao se apresentar como guia espiritual, conquistando a confiança de pessoas em busca de direção e fé.

Ao longo dos episódios, a produção revela o funcionamento interno desse grupo por meio de relatos e investigações, incluindo a atuação de um casal que se aproximou do círculo mais próximo do líder. Com isso, vêm à tona denúncias de manipulação, abuso e controle, mostrando como a devoção dos fiéis foi utilizada para manter um sistema marcado por medo e influência.

4. Erros Épicos (09/04)

Em “Erros Épicos”, dois irmãos atrapalhados entram para o crime após um roubo fracassado e passam a cumprir missões perigosas Reprodução digital / Netflix | Portal EdiCase

Nicky (Daniel Levy) e Morgan (Taylor Ortega) são dois irmãos completamente atrapalhados que acabam se envolvendo em uma situação fora de controle após tentarem executar um roubo para ajudar a avó doente. O plano dá errado desde o início e os coloca diretamente no meio do crime organizado.

A partir daí, os dois passam a ser pressionados a cumprir tarefas perigosas, mesmo sem qualquer preparo. Entre decisões desastrosas e muita confusão, a dupla transforma cada problema em algo ainda maior — e, inesperadamente, alguns desses erros acabam dando certo, deixando tudo ainda mais caótico e divertido.

5. Dança comigo? (10/04)

Em “Dança comigo?”, John decide fazer aulas de dança após se encantar por uma professora e acaba descobrindo novos sentidos para a vida Reprodução digital / Walt Disney Pictures | Portal EdiCase

John Clark (Richard Gere) é um advogado bem-sucedido que leva uma rotina previsível entre o trabalho e a família. Mesmo sendo dedicado à esposa, Beverly (Susan Sarandon), e aos filhos, ele sente que falta algo em sua vida. Tudo começa a mudar quando, por acaso, ele vê Paulina (Jennifer Lopez), uma professora de dança, e decide se matricular na academia onde ela trabalha.

Apesar de não haver qualquer chance de romance, John continua frequentando as aulas e descobre na dança uma forma de escapar da rotina. Aos poucos, ele se envolve com esse novo universo, encontra prazer em aprender algo diferente e passa a enxergar a própria vida sob uma nova perspectiva.

6. Mar Branco – 3ª temporada (10/04)

Em “Mar Branco”, Eduardo cria um movimento clandestino para enfrentar as injustiças que ameaçam sua comunidade Reprodução digital / Netflix | Portal EdiCase

Após três anos na prisão, Eduardo (José Condessa) retorna a Rabo de Peixe e se depara com a comunidade ameaçada por interesses políticos e econômicos, que colocam em risco as famílias locais, a pesca e o futuro da ilha. Diante desse cenário, ele percebe que nada está como antes e que será preciso reagir.