Não consegue emagrecer? Veja 7 motivos que dificultam a perda de peso

Muitas pessoas seguem dietas, reduzem calorias e mantêm uma rotina aparentemente equilibrada, mas ainda assim não conseguem emagrecer. A frustração é comum e, muitas vezes, leva à desistência ou à busca por soluções rápidas que nem sempre são eficazes.
De acordo com a gastroenterologista Dra. Elaine Moreira, pós-graduada em medicina integrativa pelo Hospital Israelita Albert Einstein, o emagrecimento depende de uma série de fatores que vão além da alimentação. O funcionamento do intestino, o equilíbrio hormonal e até o estilo de vida têm impacto direto nesse processo.
A seguir, a médica lista fatores que podem interferir diretamente no emagrecimento. Confira!
1. Intestino desregulado
O intestino desempenha um papel central no metabolismo e na forma como o corpo responde à alimentação. Alterações na microbiota intestinal podem comprometer a absorção de nutrientes e desencadear processos inflamatórios que dificultam a perda de peso.
“Quando a microbiota intestinal está desregulada, o corpo perde eficiência na absorção de nutrientes e na eliminação de toxinas. Isso pode gerar inflamação, retenção de líquidos e até estimular o acúmulo de gordura. Muitas vezes, o paciente faz dieta corretamente, mas o intestino não permite que o processo de emagrecimento aconteça de forma eficaz”, explica a Dra. Elaine Moreira.
2. Inflamação no organismo
A inflamação crônica de baixo grau é silenciosa, mas tem impacto direto no metabolismo. “Um organismo inflamado prioriza a sobrevivência, não o emagrecimento. Ele passa a armazenar energia como forma de proteção, o que dificulta a queima de gordura. Essa inflamação pode ser causada por alimentação inadequada, estresse e até por desequilíbrios intestinais”, afirma a especialista.
3. Desequilíbrio hormonal
Os hormônios são fundamentais no controle do peso, regulando a fome, a saciedade e o armazenamento de gordura. Quando há alterações, o corpo pode reagir de forma inesperada, dificultando o emagrecimento.
“Alterações hormonais, principalmente relacionadas à insulina, ao cortisol e aos hormônios da tireoide, podem fazer com que o corpo acumule gordura com mais facilidade. Além disso, essas alterações aumentam a fome e reduzem a sensação de saciedade, criando um ciclo difícil de quebrar”, destaca.
4. Sono de má qualidade
Dormir mal impacta diretamente os hormônios responsáveis pelo controle do apetite, levando ao aumento da fome e à redução da saciedade. “A falta de sono desregula hormônios como a grelina e a leptina. Com isso, a pessoa tende a comer mais e a ter mais dificuldade para emagrecer, além de apresentar um metabolismo mais lento”, explica a médica.
5. Estresse elevado
O estresse constante influencia diretamente o funcionamento do organismo. A liberação contínua de cortisol favorece o acúmulo de gordura, especialmente na região abdominal. “O estresse crônico mantém o organismo em estado de alerta. Isso não só favorece o ganho de peso, como também dificulta a perda. O corpo entende que precisa armazenar energia e isso interfere diretamente no metabolismo”, pontua.
6. Dietas muito restritivas
Dietas extremamente restritivas podem parecer eficazes no início, mas tendem a desacelerar o metabolismo ao longo do tempo, dificultando a continuidade do emagrecimento. “Quando a ingestão calórica é muito baixa, o organismo entra em modo de economia. Ele reduz o gasto energético e passa a armazenar mais gordura, o que dificulta a perda de peso e favorece o efeito sanfona”, alerta.
7. Falta de individualização
Cada organismo reage de maneira diferente às estratégias alimentares. A ausência de um acompanhamento individualizado pode comprometer os resultados. “O emagrecimento precisa ser personalizado. É necessário avaliar exames, histórico, funcionamento intestinal e estilo de vida. Sem isso, a chance de sucesso é muito menor”, finaliza a Dra. Elaine Moreira.
Por Sarah Carvalho