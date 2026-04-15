Longevidade: por que proteínas e cálcio se tornam ainda mais importantes após os 40 anos

Escolhas alimentares mais conscientes ajudam a sustentar o corpo diante das mudanças naturais da idade pics five / Shutterstock | Portal EdiCase

A partir dos 40 anos, o corpo passa por transformações naturais que impactam o metabolismo, a composição corporal e a saúde óssea. Entre elas estão a perda gradual de massa muscular e a redução da densidade mineral dos ossos, processos que, ao longo do tempo, podem aumentar o risco de fraqueza muscular, quedas e osteoporose. Essa fase da vida também costuma ser marcada por uma rotina intensa, com múltiplas responsabilidades profissionais e pessoais, o que muitas vezes torna a praticidade um fator decisivo nas escolhas alimentares do dia a dia.

Importância das proteínas e do cálcio após os 40 anos

Nesse cenário, a alimentação assume um papel ainda mais estratégico. Mais do que focar em um único nutriente, especialistas destacam a importância de manter uma dieta equilibrada, capaz de fornecer, de forma adequada, componentes como proteínas e cálcio, importantes para a manutenção da funcionalidade do organismo ao longo do processo de envelhecimento.

De acordo com a nutricionista Lara Natacci, vice-presidente da Associação Brasileira de Alimentação e Nutrição (SBAN), essa fase da vida pede um olhar mais atento para a qualidade das escolhas alimentares na rotina.

“Com o avanço da idade, o organismo passa a utilizar os nutrientes de maneira diferente, o que exige mais atenção à qualidade da alimentação como um todo. Proteínas e cálcio ganham um papel ainda mais importante, mas dentro de um contexto de equilíbrio, ou seja, garantindo variedade, qualidade nutricional e evitando tanto excessos quanto deficiências”, explica a nutricionista.

Dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF 2017–2018, IBGE) mostram que mais da metade da população brasileira apresenta ingestão inadequada de cálcio. No caso das proteínas, o desafio está, principalmente, na qualidade das fontes e na distribuição ao longo do dia, especialmente em fases da vida que exigem maior atenção nutricional.

A nova pirâmide alimentar norte-americana, publicada em 2026, enfatiza a importância da presença de fontes proteicas ao longo do dia, reforçando a necessidade de distribuição adequada desse nutriente na dieta.



Rico em proteínas de alta qualidade, vitaminas e minerais, o leite se destaca como um aliado importante para a nutrição no dia a dia pics five / Shutterstock | Portal EdiCase

Leite como aliado da alimentação

Entre os alimentos que podem contribuir para o equilíbrio do organismo, o leite se destaca por sua combinação de proteínas de alta qualidade, vitaminas e minerais. “O leite reúne proteínas de alto valor biológico, como a caseína e o whey protein, além de ser a principal fonte de cálcio na alimentação, o que o torna um alimento bastante interessante do ponto de vista nutricional”, afirma Lara Natacci.

A praticidade também ajuda a explicar a presença do leite longa vida (UHT) na rotina de muitas famílias brasileiras. O produto passa por um tratamento térmico rápido, que elimina micro-organismos prejudiciais, e é envasado de forma asséptica em embalagens cartonadas com seis camadas de proteção. Esse processo garante a segurança e a conservação do alimento sem necessidade de conservantes (proibidos por lei no Brasil para o leite) e de refrigeração antes da abertura da embalagem

Além de seguro, o leite UHT mantém seu valor nutricional, preservando nutrientes importantes e facilitando a inclusão no dia a dia. Para a nutricionista Lara Natacci, essa combinação entre valor nutricional e praticidade faz diferença na rotina alimentar.

“Especialmente para quem tem uma rotina mais corrida, como é comum aos 40 anos, contar com alimentos práticos e nutritivos faz toda a diferença. O leite é um alimento versátil, que pode ser consumido em diferentes momentos do dia e em diversas preparações, o que facilita a ingestão regular de nutrientes importantes dentro de uma alimentação equilibrada. Esse tipo de solução prática ajuda as pessoas a manterem bons hábitos ao longo do tempo”, conclui Lara Natacci.