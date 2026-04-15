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Saúde & Bem-estar

Longevidade: por que proteínas e cálcio se tornam ainda mais importantes após os 40 anos

Especialista explica como mudanças naturais do corpo aumentam a necessidade de nutrientes essenciais para músculos e ossos e como a alimentação do dia a dia pode ajudar nesse processo

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