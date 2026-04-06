GERAL

Cultura & Entretenimento

Juliano Floss é o novo líder do BBB 26: 5 curiosidades sobre o brother

Do interior de Santa Catarina para as redes sociais, o dançarino e influenciador acumula mais de 20 milhões de seguidores e uma trajetória que vai muito além das dancinhas

Portal EdiCase

Ver perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS