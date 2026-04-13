Jordana é a nova líder do BBB 26: 5 momentos marcantes da sister na casa

A sister Jordana venceu a 16ª Prova do Líder, assumindo a liderança pela primeira vez na edição Reprodução digital / TV Globo | Portal EdiCase

Jordana Morais, na noite deste domingo (12), venceu a 16ª Prova do Líder, assumindo a liderança pela primeira vez na edição. Para o Paredão, ela indicou Ana Paula Renault. Ganhadora da dinâmica “Sonho do Poder” na mesma noite, a sister também pôde indicar outro adversário para a berlinda: Juliano Floss. A participante chegou ao BBB 26 pela Casa de Vidro da região Centro-Oeste e, desde então, protagonizou alguns dos momentos mais comentados da temporada.

Para relembrar a trajetória da brasiliense na casa, confira cinco momentos marcantes da participante!

1. Protagonizou uma das brigas mais intensas

A briga entre Jordana e Samira aconteceu após a dinâmica chamada “Duelo de Risco” e rapidamente se tornou um dos momentos mais tensos da edição. Tudo começou quando as duas se escolheram para uma suposta disputa no Paredão, o que gerou troca de acusações e xingamentos, com Samira chamando Jordana de “falsa” e a advogada rebatendo com críticas semelhantes. A discussão escalou a ponto de as duas ficarem cara a cara em tom agressivo, precisando ser separadas pelos outros participantes para evitar um confronto físico.

2. O choque com o retorno de Breno e Juliano na festa

A madrugada do dia 5 de março reservou um dos momentos mais marcantes — e mais comentados nas redes sociais — da trajetória de Jordana no programa. Durante a festa, Breno e Juliano Floss reapareceram de surpresa na casa após o paredão falso, e a reação da advogada ao ver os dois entrando foi imediata: a expressão de choque estampada no rosto virou meme instantâneo na internet.

A imagem de Jordana boquiaberta, com o semblante visivelmente abalado, circulou amplamente no X, antigo Twitter, e rendeu inúmeras montagens e comentários bem-humorados do público. Dentro da casa, ela não escondeu a frustração. “Tô chorando de raiva. Estou indignada, isso não é nada bom”, desabafou com Alberto Cowboy.

O romance discreto entre Jordana e Jonas deu o que falar entre os espectadores do BBB 26 Reprodução digital / TV Globo | Portal EdiCase

3. O “segredinho” com Jonas Sulzbach

Um dos envolvimentos mais comentados da temporada foi o romance discreto entre Jordana e Jonas Sulzbach, mantido em sigilo por semanas dentro da casa. O primeiro beijo aconteceu durante a Festa do Líder de Alberto Cowboy, em 19 de março, e os dois fizeram questão de não comentar o ocorrido com os demais participantes. Na madrugada do dia 21, após trocarem beijos novamente no Quarto Sonho de Voar durante mais uma festa, os dois conversaram deitados sobre o quanto o envolvimento ainda era um segredo na casa.

“Ninguém sabe, não comentei com ninguém. Segredo nosso, só o Brasil sabe”, disse Jordana, rindo em seguida. Jonas, por sua vez, ponderou: “Apesar que está fácil de descobrir. Se alguém entrar aqui, descobre”.

4. A derrubada proposital das peças do Monstro de Ana Paula Renault

Na tarde de 2 de fevereiro, enquanto Ana Paula Renault cumpria o Castigo do Monstro na área externa da casa, Jordana passou pelo local e derrubou propositalmente as peças do dominó quando a jornalista estava prestes a concluir o desafio. “A gente fica sem comida, e você fica brincando mais um pouquinho”, ironizou a advogada. Ana Paula respondeu na mesma moeda: “Muito engraçado! Agora você virou jogadora do BBB 26, pôs seu nome na história”.

Após a troca de provocações, Jordana voltou para a academia rindo com outros brothers. A produção logo interveio, orientando os participantes a não invadirem a área do Castigo do Monstro. O episódio rapidamente viralizou nas redes sociais e fixou a imagem de Jordana como uma das jogadoras mais provocativas da edição.

5. A promessa cumprida: topless na piscina após escapar do Paredão