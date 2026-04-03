Horóscopo semanal: previsões dos signos de 06 a 12 de abril de 2026

A semana pedirá reflexão, atenção aos impulsos e escolhas conscientes em diferentes áreas da vida Golden Dayz / Shutterstock</div> <div> | Portal EdiCase

Nesta semana, o Sol em Áries estará em quadratura com Júpiter. Embora essa configuração confira coragem para investir em novas ideias, ela também indica tendência a ações impulsivas, conflitos e disputas de poder. Por isso, será fundamental utilizar as energias do período com sabedoria.

Mercúrio em Peixes fará conjunção com Marte, sugerindo um momento delicado para a comunicação. Ao mesmo tempo em que haverá maior confiança para se expressar, a confusão mental e as expectativas irreais poderão distorcer a realidade, intensificando mal-entendidos e atritos.

Enquanto isso, Vênus em Touro fará aspecto harmônico com Júpiter, trazendo alívio para as tensões da semana. Inclusive, será uma fase favorável para ganhos financeiros e para o autocuidado. Apenas tenha atenção com gastos exagerados.

Ademais, Marte em Áries estará em conjunção com Mercúrio, Netuno e Saturno, exigindo atenção com as atitudes. Isso porque as ações possivelmente serão movidas por ilusões e autocríticas, levando a conflitos.

Lembre-se de que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo.

Áries

Áries terá coragem para agir, mas precisará conter impulsos e decisões precipitadas Platon Anton / Shutterstock | Portal EdiCase

Um impulso forte fará com que deseje afirmar a própria identidade e agir com coragem. No processo, contudo, busque ter cautela e não permitir que o excesso de confiança resulte em gastos ou decisões impensadas. O ideal será equilibrar o desejo de expansão com a disciplina. Inclusive, a clareza mental se tornará fundamental para isso.

Ainda nesta semana, você poderá se comunicar melhor, o que ajudará nas tarefas e nas trocas. De todo modo, precisará controlar a impaciência e a ansiedade, evitando assim conflitos desnecessários. Por fim, haverá boas oportunidades no campo financeiro.

Touro

Mesmo com os desafios do período, Touro terá brilho pessoal em alta, favorecendo soluções práticas e oportunidades financeira Platon Anton / Shutterstock | Portal EdiCase

Você desejará se recolher para lidar com questões internas. Ao mesmo tempo, entretanto, poderá se sentir confuso(a), o que irá atrapalhar as suas ações. Logo, será importante ter cautela com as expectativas exageradas, pois elas possivelmente irão gerar desperdícios ou frustrações desnecessárias. Também busque ter cuidado com as atitudes impulsivas.

Apesar dos desafios do período, o seu brilho pessoal estará em alta, o que trará oportunidades e apoio, permitindo assim que encontre soluções práticas para questões financeiras. Apenas equilibre o desejo de crescimento com o silêncio.

Gêmeos

Para Gêmeos, surgirão boas oportunidades financeiras, exigindo conciliação com as responsabilidades Platon Anton / Shutterstock | Portal EdiCase

Nesta semana, você desejará se recolher a fim de lidar com tensões internas e com a tendência aos exageros. Inclusive, essa atitude o(a) ajudará a evitar desgastes desnecessários. Ainda nesta fase, a sua atenção também estará voltada para os amigos e projetos coletivos. Nesse campo, porém, pressões externas e tensões poderão surgir. Diante disso, procure ter cuidado com os impulsos.

No setor financeiro, o período será favorável. Portanto, aproveite as boas oportunidades que surgirão, mas também busque conciliar essa prosperidade com as responsabilidades, evitando que os planos de longo prazo sejam comprometidos.

Câncer

Câncer deverá equilibrar relações e evitar compromissos que ultrapassem limites Platon Anton / Shutterstock | Portal EdiCase

Você precisará ter mais cautela com os amigos e os projetos coletivos, evitando que o excesso de otimismo o(a) leve a assumir compromissos difíceis de cumprir ou a ultrapassar os limites alheios. O ideal será equilibrar a vontade de expandir a rede de contatos com a disciplina. Inclusive, com o cuidado necessário, poderá haver a oportunidade de fortalecer os laços de amizade.

No campo profissional, a comunicação fluirá bem, favorecendo acordos. Apesar disso, procure controlar a impaciência e agir com maturidade, a fim de evitar conflitos com pessoas importantes.

Leão

Leão focará o crescimento profissional, cuidando para não agir com excesso de confiança Platon Anton / Shutterstock | Portal EdiCase

Você se dedicará ao crescimento profissional, agindo com base em suas convicções. No entanto, deverá ter cautela para que o excesso de confiança não o(a) leve a tomar decisões precipitadas ou conflitar com figuras de autoridade. Também procure investir na organização e na paciência — assim, conseguirá o sucesso que almeja.

Ainda no ambiente de trabalho, haverá a chance de ganhos e novas alianças, desde que evite fazer promessas que não conseguirá cumprir. O melhor será equilibrar as ambições com a clareza mental, exercendo a maturidade na rotina.

Virgem

Virgem terá oportunidades de crescimento e aprendizado, fortalecendo seus planos Platon Anton / Shutterstock | Portal EdiCase

Poderá haver desafios para equilibrar o desejo de expansão com as pendências financeiras ou emocionais. Inclusive, a tendência será de otimismo excessivo, o que possivelmente irá mascarar os riscos de uma ambição descontrolada nos dois setores. Busque, nesse cenário, ter cuidado com investimentos e acordos.

Ainda nesta semana, pressões externas pedirão que evite decisões impulsivas baseadas em percepções confusas ou promessas vagas. Por outro lado, novos horizontes e oportunidades de aprendizado surgirão, trazendo alívio e permitindo que encontre suporte para estruturar os planos de longo prazo.

Libra

Libra deverá agir com cuidado em relacionamentos, evitando promessas difíceis de cumprir Platon Anton / Shutterstock | Portal EdiCase

Você precisará ter cuidado com os relacionamentos e as parcerias, pois o desejo de crescimento e a busca por novos horizontes poderão levar a conflitos ou promessas difíceis de cumprir. De modo geral, será uma fase importante para agir com maturidade, evitando que os excessos prejudiquem a harmonia das conexões.

Na rotina, a comunicação se mostrará uma ferramenta essencial para resolver pendências acumuladas. Apenas tome cuidado para que palavras impulsivas não comprometam a execução das tarefas. No campo financeiro, haverá oportunidades para conquistar segurança e organizar os recursos compartilhados.

Escorpião

Escorpião precisará de disciplina para não se sobrecarregar com compromissos Platon Anton / Shutterstock | Portal EdiCase

O desejo de crescimento poderá levar à sobrecarga física e a compromissos exagerados. Por conta disso, procure ter mais disciplina com a rotina de trabalho, estabelecendo limites e evitando que o excesso de otimismo ou a busca por resultados imediatos prejudique a eficiência.

Ainda nesta semana, haverá a oportunidade de fortalecer os relacionamentos. Inclusive, a comunicação se mostrará uma ferramenta essencial para resolver as pendências nesse campo. Apenas tome cuidado com as ações impulsivas ou distrações, pois elas possivelmente irão atrapalhar as conexões.

Sagitário

Sagitário terá boas oportunidades no trabalho e na saúde, precisando equilibrar diversão e responsabilidades Platon Anton / Shutterstock | Portal EdiCase

O desejo de se expressar e se dedicar aos projetos criativos estará em alta. Contudo, procure dosar o entusiasmo para evitar excessos capazes de comprometer o orçamento e gerar expectativas irreais. No ambiente familiar, busque ter cautela com a comunicação, pois palavras impulsivas e sentimentos confusos possivelmente provocarão mal-entendidos e sobrecarga. Também equilibre a vontade de se divertir com as responsabilidades familiares.

Por outro lado, o trabalho e a saúde serão beneficiados neste período. Você poderá encontrar soluções práticas para garantir o bem-estar e receber reconhecimento no setor profissional.

Capricórnio

Para Capricórnio, haverá oportunidades de valorização e bem-estar, desde que paciência e escuta prevaleçam Platon Anton / Shutterstock | Portal EdiCase

Você precisará equilibrar as responsabilidades familiares com o desejo de crescimento pessoal, tomando cuidado para que o excesso de expectativas não gere tensões no ambiente doméstico. A comunicação, por sua vez, estará mais afiada, o que poderá levar a mal-entendidos e ações precipitadas. Logo, procure filtrar as palavras e agir com paciência.

Por outro lado, haverá a oportunidade de valorização em diferentes setores, o que permitirá que aproveite os momentos de lazer. No processo, apenas busque escutar as necessidades dos outros, evitando que a rigidez e o autoritarismo afetem as relações.

Aquário

Aquário deverá estabelecer limites na comunicação para evitar mal-entendidos Platon Anton / Shutterstock | Portal EdiCase

Ao longo desta semana, a sua comunicação poderá ser afetada por expectativas exageradas ou promessas difíceis de cumprir. Por isso, busque estabelecer limites claros nas conversas e agir com maturidade, evitando assim conflitos com pessoas próximas.

No campo financeiro, haverá coragem e clareza para tomar decisões. Ainda assim, procure controlar a impulsividade e a distração para não haver gastos excessivos. Por fim, surgirá a oportunidade de fortalecer os laços familiares.

Peixes

Para Peixes, as interações cotidianas serão vantajosas, exigindo equilíbrio entre sensibilidade e disciplina Platon Anton / Shutterstock | Portal EdiCase

Haverá um forte impulso para agir e comunicar as suas ideias. No entanto, você precisará controlar a impulsividade para evitar que as iniciativas pessoais sejam comprometidas. No campo financeiro, a tendência ao otimismo exagerado poderá levar a gastos desnecessários. Por isso, procure avaliar a sua condição material antes de se comprometer com novos investimentos.