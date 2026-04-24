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Saúde & Bem-estar

Hipertensão: diagnóstico precoce e hábitos saudáveis fazem a diferença

Cuidados simples ajudam na prevenção e no controle da doença ao longo do tempo, evitando doenças cardiovasculares e danos a órgãos vitais

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